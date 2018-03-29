Хуг призвал не стрелять в беспилотники ОБСЕ на Донбассе

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хуг призвал подписантов Минска не вмешиваться в работу беспилотников

Хуг призвал подписантов Минска не вмешиваться в работу беспилотников

Первый  заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал всех подписантов Минских соглашений - Российскую Федерацию и Украину - не препятствовать работе их беспилотников над территориями Донецкой и Луганской областей по обе стороны от линии разграничения.

"Учитывая то, что Минскими соглашениями предусмотрено применение Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотных летательных апаратов и других технических средств дистанционного наблюдения, мы призываем подписантов этих соглашений не припятствовать и не вмешиваться в работу этих технических средств - беспилотников - путем угроз, либо же стрельбы, либо другим образом", - сказал Хуг на пресс-брифинге в Донецке в четверг, 29 марта.

Он отметил, что беспилотные летательные аппараты с дальностью полета свыше 160 км будут запускаться от Константиновки и осуществлять полеты как над Донецкой, так и над Луганской областями по обе стороны от линии соприкосновения, в том числе и в ночное время.

При этом Хуг подчеркнул, что безопасность наблюдателей является главным приоритетом.

Ранее сообщалось, что мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове