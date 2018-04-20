Хакеры взломали сайт ГП Антонов

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Государственный концерн Укроборонпром сообщает, что официальный сайт авиационного предприятия Антонов взломали хакеры.

"Корпоративный сайт ГП Антонов закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", - сообщили в Укроборонпроме.

Ранее госпредприятие Антонов сообщило, что планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года.

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