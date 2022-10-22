Умер известный журналист Леонид Канфер 22 октября, 13:53 Леонид Канфер умер в возрасте 49 лет (Фото:SPILKA News/Telegram)

В возрасте 49 лет умер известный журналист и документалист Леонид Канфер. В частности, он является автором нескольких документальных фильмов об агрессии РФ в Украине.

О смерти Канфера сообщила его супруга Светлана в Facebook.

«Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего дня рождения, три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего, дома, как он хотел. Он так держался за меня, что полетел на небо только, когда я его отпустила, потому что видела, как ему тяжело», — говорится в сообщении.



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С 2018 года уроженец Беларуси Канфер, работавший в Украине, боролся с онкологическим заболеванием.

Канфер работал для разных телеканалов в Беларуси, России, Израиле, Германии, Украине; обладатель премии Тэфи, лауреат Нью-Йоркского международного фестиваля документального кино, преподаватель, автор курса о спецрепортаже и документалистике. Автор фильмов и телесериалов о Владимире Виноградове, бывший ведущий программы Репортерский клуб на канале Эспресо.

Канфер также является режиссером фильма об украинском оперном певце, который жил в Париже, но погиб на Донбассе — Моя война: две жизни Василия Слипака.

