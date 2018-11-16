Каковы причины настороженности в отношении Украины назвали в МВФ

Низкая результативность в борьбе с коррупцией. Такая оценка прозвучала от основных кредиторов Украины - Международного Валютного Фонда и Всемирного банка в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings, которая накануне состоялась в Киеве. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что сдерживает инвесторов Украины

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отметил, что МВФ видит существенный прогресс в создании антикоррупционных органов, вот только "ни один чиновник не привлечен к ответственности за коррупцию".

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Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подчеркнула, что кроме коррупции, инвесторов сдерживает верховенство личных решений вместо верховенства права. В то же время она подчеркнула, что возможности для инвестиций в Украине существуют.

Другие условия для транша

Вопрос о первом транше Украине после утверждения новой программы Stand-by от МВФ Совет директоров Фонда планирует рассмотреть после принятия бюджета на следующий год и пересчета тарифов на отопление, заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

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По его словам, вопрос транша может быть рассмотрен уже до конца года. Райс также отметил, что утверждение государственного бюджета, повышение тарифов на отопление с учетом рыночных изменений и субсидирование населения с низкими доходами остаются начальными условиями для получения транша.

Национальный банк Украины ожидает, что объем первого транша МВФ может составить от полутора до почти двух млрд долларов. Международный валютный фонд согласился на новую программу для Украины после повышения цены на газ на более чем 20%.

Новая программа от МВФ

В конце октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе Stand-by. Всего она будет предусматривать до 4 млрд долларов кредита. Она заменит программу расширенного финансирования, которая началась в 2015 году.

Программа международного кредитования Stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния. В то же время Всемирный банк по просьбе украинского правительства осуществляет подготовку гарантийной операции на 650 млн долларов. Эти средства направят на основные экономические реформы, фискальную устойчивость и управление.

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В следующие три года Украина должна выплатить сотни мильярдов гривен долгов. Наибольшая нагрузка ожидается в следующем году. Общая сумма в 2019 году доривнбватиме около 10 млрд долларов. Почти половина из этих расходов - внешний долг.

Перерыв на выборы

В сложных условиях Украине удается сдерживать дефицит бюджета. А это одно из условий МВФ, сказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Когда Украина выполняет необходимые условия, партнеры начинают внимательнее присматриваться к нам, и тогда появляются достаточные условия для сотрудничества, считает Фурса.

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Он также объяснил, почему нужно было перейти от программы расширенного финансирования МВФ к программе Stand-by. В то же время Сергей Фурса не исключает, что после цикла выборов Украина может вернуться к расширенному финансированию от Международного валютного фонда.

"Программа EFF заканчивается в марте. Там круглый год выборов. Понятно, что в год выборов никто реформы делать не будет. В этот период Украина нуждается в поддержке МВФ. Компромисс - программа Stand-by короткая, на 14 месяцев, которая перекрывает собой предвыборный период и заканчивается где-то в феврале, через год, когда придет новая власть. И дальше можно возвращаться к структурным реформам и применять программу EFF", - сказал Фурса.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью изданию Reuters заявил, что рассчитывает на получение транша от Международного валютного фонда еще в декабре этого года. Средства могут поступить после того, как будет утвержден проект бюджета на 2019 год. Возобновление сотрудничества с МВФ позволит также привлечь кредиты от Евросоюза и Всемирного банка, отметил премьер-министр.

Предыдущая программа расширенного финансирования от МВФ, которая началась в 2015 году, была рассчитана на четыре года. По этой программе МВФ планировал предоставить Украине 17 млрд долларов.