Жизнь после врага. Разрушенные дома и убитые звери в экорпарке — как выглядит Ясногородка на Киевщине после обстрелов РФ — фоторепортаж НВ
Результаты российских обстрелов в Ясногородке (Фото:Александр Медведев / НВ)
Фотографы НВ Наталья Кравчук и Александр Медведев посетили Ясногородку — село, известное своим семейным экопарком, которое интенсивно обстреливал враг.
Евгения Рожкова, пенсионерка и жительница Ясногородки, встретила НВ на пороге своего дома. Женщина рассказала, что село, расположенное примерно в 60 км севернее Киева, враг начал обстреливать с первого дня войны. Однако наибольшая мощь огня была 6 марта. В это время, со слезами на глазах вспоминает Рожкова, снаряд попал в ее двор, повредил теплицу и вентиляционные трубы погреба, в котором она пряталась.
Женщина сейчас ухаживает за 6 собаками, 4 котами и 9 курицами, которые оставили на нее соседи после эвакуации. Жить приходится без света и воды. «Вот бассейн, я сейчас из него беру воду, кипячу, — на ней себе и собакам варила еду», — рассказывает Рожкова.
Село находилось в оккупации и его освобождали от врагов три недели, рассказал НВ военнослужащий батальона Крым. Всего неделю назад украинские военные смогли занять территорию. По его словам, в селе есть случаи гибели гражданских и бойцов терробороны.
Дом Марии, 62-летней жительницы Ясногородки, полностью разрушили вражеские снаряды. Женщина рассказывает, что в первый раз дом попал под обстрел 5 марта. Тогда погибла близкая родственница мужа. А уже 7 марта вражеские обстрелы полностью разрушили дом.
Марии чудом удалось спастись. «Когда бабушку убили [5 марта], мы ходили в магазин за хлебом, — рассказывает женщина. — А 7 числа мы ночевали у брата».
Ее муж, 58-летний Сергей, признается, что сегодня у него только одна радость: украинские защитники отогнали оккупантов из села подальше и теперь люди не слышат таких взрывов. «Мы победим. Никогда не будет Украина под кацапами», — убежден он.
Одно из наиболее пострадавших мест села — семейный экопарк Ясногородка, в котором находились около 200 животных: страусов, пеликанов, лам, альпаков и других копытных.
Александр Мащенко, заместитель директора страусиной фермы в экопарке, рассказал, что погибли около трети животных. Остальных начали эвакуировать 30 марта.
По словам Мащенко, сотрудники экопарка не покидали питомцев. Однако при интенсивных обстрелах не могли их кормить.
«Нас бомбили 28 февраля, затем 1 марта и сильно обстреляли из Градов неделю назад, — рассказывает сотрудник экопарка. — Но сюда прилетает регулярно, даже вчера [29 марта]».
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