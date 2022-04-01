Жизнь после врага. Разрушенные дома и убитые звери в экорпарке — как выглядит Ясногородка на Киевщине после обстрелов РФ — фоторепортаж НВ 1 апреля, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Результаты российских обстрелов в Ясногородке (Фото:Александр Медведев / НВ)

Фотографы НВ Наталья Кравчук и Александр Медведев посетили Ясногородку — село, известное своим семейным экопарком, которое интенсивно обстреливал враг.

Евгения Рожкова, пенсионерка и жительница Ясногородки, встретила НВ на пороге своего дома. Женщина рассказала, что село, расположенное примерно в 60 км севернее Киева, враг начал обстреливать с первого дня войны. Однако наибольшая мощь огня была 6 марта. В это время, со слезами на глазах вспоминает Рожкова, снаряд попал в ее двор, повредил теплицу и вентиляционные трубы погреба, в котором она пряталась.

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Женщина сейчас ухаживает за 6 собаками, 4 котами и 9 курицами, которые оставили на нее соседи после эвакуации. Жить приходится без света и воды. «Вот бассейн, я сейчас из него беру воду, кипячу, — на ней себе и собакам варила еду», — рассказывает Рожкова.

Фото: Александр Медведев / НВ

Село находилось в оккупации и его освобождали от врагов три недели, рассказал НВ военнослужащий батальона Крым. Всего неделю назад украинские военные смогли занять территорию. По его словам, в селе есть случаи гибели гражданских и бойцов терробороны.

Фото: Александр Медведев / НВ

Дом Марии, 62-летней жительницы Ясногородки, полностью разрушили вражеские снаряды. Женщина рассказывает, что в первый раз дом попал под обстрел 5 марта. Тогда погибла близкая родственница мужа. А уже 7 марта вражеские обстрелы полностью разрушили дом.

Мария из Ясногородки / Фото: Александр Медведев / НВ

Марии чудом удалось спастись. «Когда бабушку убили [5 марта], мы ходили в магазин за хлебом, — рассказывает женщина. — А 7 числа мы ночевали у брата».

58-летний Сергей из Ясногородки / Фото: Александр Медведев / НВ

Ее муж, 58-летний Сергей, признается, что сегодня у него только одна радость: украинские защитники отогнали оккупантов из села подальше и теперь люди не слышат таких взрывов. «Мы победим. Никогда не будет Украина под кацапами», — убежден он.

Фото: Александр Медведев / НВ

Одно из наиболее пострадавших мест села — семейный экопарк Ясногородка, в котором находились около 200 животных: страусов, пеликанов, лам, альпаков и других копытных.

Фото: Александр Медведев / НВ

Александр Мащенко, заместитель директора страусиной фермы в экопарке, рассказал, что погибли около трети животных. Остальных начали эвакуировать 30 марта.

Александр Мащенко, заместитель директора страусиной фермы / Фото: Александр Медведев / НВ

По словам Мащенко, сотрудники экопарка не покидали питомцев. Однако при интенсивных обстрелах не могли их кормить.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

«Нас бомбили 28 февраля, затем 1 марта и сильно обстреляли из Градов неделю назад, — рассказывает сотрудник экопарка. — Но сюда прилетает регулярно, даже вчера [29 марта]».

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

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