Тысячи траншей за десять дней. Наев рассказал об укреплении границы с Россией и показал фото 13 июля, 16:24 ВСУ также минирует местность (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

ВСУ продолжают усиливать оборонительные мероприятия на границе с Россией, создавая «непроходимую зону». За последние десять дней были выкопаны тысячи траншей и рвов.

Об этом в четверг, 13 июня, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Командовании Объединенных Сил ВС Украины в Facebook.

Он отметил, что Силы обороны продолжают строить инженерные заграждения вдоль государственной границы: раскапывают противотанковые рвы и минируют местность.

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Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Также, по его словам, ВСУ устанавливают минные поля, чтобы через границу не смогли проникнуть российских диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и бронетанковая техника.

Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

«Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача, сделать пограничную полосу для врага непроходимой», — отметил Наев.

Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

В частности, Наев отметил, что за последние десять дней Силы обороны Украины:

установили 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысяч мин;

вдоль границы оборудовали около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысяч метров противотанковых рвов;

соорудили 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.