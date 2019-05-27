Как соцсети за три часа нашли пропавшего дедушку 27 мая, 22:14 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Facebook Артема Овчаренко Виктор Овчаренко Facebook Артема Овчаренко

Практическую пользу соцсетей доказала история с исчезновением 87-летнего киевского дедушки Виктора Овчаренко, у которого проблемы со слухом и деменция.

Практичну користь соцмереж довела історія зі зникненням 87-річного дідуся Віктора Овчаренка, який має вади слуху і деменцію.

Родичі вели його пошуки три доби, а знайшли лише за допомогою соцмереж.

У понеділок, 27 травня, Артем Овчаренко написав у Facebook пост: «Якщо раптом хтось бачив або помітить на вулиці цього розгубленого дідуся — будь ласка, подзвоніть мені».

https://www.facebook.com/artem.ovcharenko.79/posts/2 221 535 984 607 328

Цим повідомленням Артема про свого дідуся поділилися сотні користувачів соцмережі.

І вже за кілька годин він отримав повідомлення від чоловіка про те, що бачив схожу людину в одному з магазинів Київщини.

Три години репостів

Дружина Артема Ганна розповіла BBC News Україна, що дідусь вислизнув з дому 24 травня без GPS-трекера, який йому купили для того, аби швидко виявляти місце перебування.

Також він не взяв з собою браслет, де вказані номери телефонів родичів.

«В той же день написали заяву до поліції Подільского району. В суботу ми всі дуже переживали, обдзвонювали лікарні, а тому числі психіатричні. Ми навіть хотіли дзвонити в морг, але скрізь писали, що у такому випадку поліція б знала», — каже Ганна.

У понеділок родичі написали повідомлення у Facebook та Instagram. Його перепостили спочатку друзі та знайомі. Згодом розповсюджували інші користувачі.

«Спочатку ми дізналися, що у п’ятницю він був на Мечникова, де йому купили воду та поїсти, посидів з дівчатами на літній терасі та пішов собі далі», — розповідає вона.

Родичі цій інформації зраділи, у них з’явилася віра в успішні пошуки.

Вже через годину вони побачили в групі міста Боярка пост з фотографією свого дідуся. «Почали дзвонити у боярську лікарню та поліцію, паралельно розшукуючи хлопця, який розмістив цей пост у групі.

Потім дізналися, що його бачили у селі Тарасівка (Києво-Святошинський район). «Ми поїхали його шукати, подовжували отримувати дзвінки від людей про те, де і коли його бачили в Тарасівці».

За її словами, фіналом історії став дзвінок хлопця, який побачив дідуся в магазині, коли той якраз купував морозиво.

«З моменту посту до першої зачіпки в Боярці пройшла година. З моменту посту до зустрічі з дідом — три», — твердить Ганна.

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Не перший раз

Онук Артем розповідає, що це не вперше, коли дідусь іде з дому. В попередні рази його знаходили в різних районах столиці або ж на кордонах міста.

Ганна додає, що зазвичай пошуки тривали від 12 до 24 годин.

«Вперше він пішов з дому минулої весни. Увечері нам подзвонили з Дарницького вокзалу, куди його привела стурбована пасажирка трамваю», — розповіла дівчина.

За її словами, саме після цього випадку родичі купили йому браслет, на якому вказали номер телефону сина. Потім йому ще придбали GPS-трекер.

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