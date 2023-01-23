«Мы вернемся и восстановим». Гайдай показал, как сейчас выглядит разрушенная оккупантами Попасная 23 января, 22:19 Попасная после штурма россиян (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Российские захватчики во время штурма Попасной, что в Луганской области, полностью уничтожили город. Местные коллаборанты решили, что восстанавливать его не будут, поэтому город остается разрушенным.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай написал, что Попасная расцветает только в воспоминаниях людей.

Последствия штурма Попасной российскими оккупантами / Фото: Сергей Гайдай / Facebook

«Мы вернемся! Мы восстановим! Пепелище станет снова садом, Попасная снова будет счастлива со своими жителями», — заявил он.

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Последствия обстрела Попасной российскими оккупантами / Фото: Сергей Гайдай / Facebook

27 октября 2022 года Гайдай сообщил, что российские оккупанты готовят к обороне Попасную в Луганской области. Из города вывезли всех жителей.