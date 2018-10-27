Итоги Игр Непокоренных в Сиднее: Украина везет домой 20 медалей

Украинские спортсмены вернутся в Киев через несколько дней

Украина завершила участие в соревнованиях Игры Непокоренных в Сиднее с 20 медалями.

Как сообщили на странице украинской сборной в Facebook, спортсмены везут домой семь золотых, десять серебряных и три бронзовые медали.

Официальная церемония завершения Игр Непокоренных состоится в субботу, 27 октября.

Украинские спортсмены вернутся в Киев уже в понедельник, 29 октября.

В нынешнем году на Играх непокоренных Украину представляли 15 участников, среди которых одна женщина. Это действующие и демобилизованные военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, сотрудники Нацполиции, добровольцы, ветеран Службы безопасности и один пограничник.

Соревнования в Сиднее стали вторыми Играми непокоренных, в которых принимает участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, восемь из которых - золотые.

Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.