В Ирпене россияне убивали женщин и девочек и ездили по их телам танками — мэр
Тела убитых россиянами гражданских в Ирпене, 31 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)
В Ирпене Киевской области обнаружили тела погибших женщин и девочек. Оккупанты расстреляли украинок, а потом проехались по их телам на танках. Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин.
Многие жители населенного пункта погибли в результате обстрела со стороны войск страны-агрессора.
«Очень многое погибло от их мин, от артобстрелов. Очень многих людей решисты расстреляли. На улицах Пушкинской, Лермонтова они расстреляли девочек и женщин. Потом они ездили по ним танками», — рассказал Маркушин в интервью DW.
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