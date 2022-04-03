В Ирпене россияне убивали женщин и девочек и ездили по их телам танками — мэр

3 апреля, 19:01
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Тела убитых россиянами гражданских в Ирпене, 31 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

Тела убитых россиянами гражданских в Ирпене, 31 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

В Ирпене Киевской области обнаружили тела погибших женщин и девочек. Оккупанты расстреляли украинок, а потом проехались по их телам на танках. Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин.

Многие жители населенного пункта погибли в результате обстрела со стороны войск страны-агрессора.

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«Очень многое погибло от их мин, от артобстрелов. Очень многих людей решисты расстреляли. На улицах Пушкинской, Лермонтова они расстреляли девочек и женщин. Потом они ездили по ним танками», — рассказал Маркушин в интервью DW.

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https://www.youtube.com/watch?v=S-88WtIrMvU&t=15s&ab_channel=Obozrevatel
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киевская область Геноцид Преступления против человечности Изнасилование Военные преступления Ирпень Война России против Украины

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