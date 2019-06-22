Информатора «ДНР» из Мариуполя приговорили к 9 годам тюрьмы 22 июня, 16:05 321 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Приморский районный суд Мариуполя приговорил к девяти годам лишения свободы информатора «ДНР», который передавал боевикам данные о передвижении украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Житель Мариуполя с ноября 2014 года по январь 2015 по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения украинских военнослужащих и военной техники, а потом передавал эти данные боевикам «ДНР».

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258−3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ задержали информатора в январе 2015 года.