За инаугурацией Зеленского перед зданием Рады наблюдали 3 тысячи человек — полиция
20 мая, 14:31
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За инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского на площади Конституции перед Радой наблюдали около трех тысяч человек.
За инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского на площади Конституции перед Радой наблюдали около трех тысяч человек.
23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».