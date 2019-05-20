За инаугурацией Зеленского перед зданием Рады наблюдали 3 тысячи человек — полиция 20 мая, 14:31 360 Цей матеріал також доступний українською Тимур Филоненко/НВ Инаугурацию транслировали на экран перед Радой Тимур Филоненко/НВ

За инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского на площади Конституции перед Радой наблюдали около трех тысяч человек.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. По его словам, никаких нарушений правопорядка во время церемонии зафиксировано не было.За безопасностью следили около 3500 правоохранителей. Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он также заявил о роспуске Рады.