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За инаугурацией Зеленского перед зданием Рады наблюдали 3 тысячи человек — полиция

20 мая, 14:31
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За инаугурацией Зеленского перед зданием Рады наблюдали 3 тысячи человек — полиция - фото

Тимур Филоненко/НВ

Инаугурацию транслировали на экран перед Радой

За инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского на площади Конституции перед Радой наблюдали около трех тысяч человек.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. По его словам, никаких нарушений правопорядка во время церемонии зафиксировано не было.За безопасностью следили около 3500 правоохранителей. Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он также заявил о роспуске Рады.

Теги:   Верховная Рада Инаугурация МВД Украины Владимир Зеленский

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