Правоохранители пришли с обысками к экс-нардепу Котвицкому 10 февраля, 15:49 СБУ заявила, что обыски прошли у бывшего нардепа и российского олигарха (Фото:ДБР)

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований провели обыски у бывшего нардепа в рамках дела по хищению газа из украинских недр. Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Игоре Котвицком.

По данным ГБР, ущерб, который он нанес государству в период с 2003 по 2022 год, может достигать сотен миллионов гривен. Нардеп действовал по предварительному сговору с должностными лицами НАК Недра Украины, Госгеонадра, ООО Сахалинское и коммерческими структурами, рассказали правоохранители.

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«Под „патронатом“ экс-нардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. Как следствие, сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали „в карман“ организаторы сделки», — заявили в ГБР.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Как рассказали в СБУ, в рамках этого же уголовного производства обыски провели у российского олигарха. Обыскали места фактического проживания фигурантов и офисные помещения компаний, конечными бенефициарами которых они являются.

Там правоохранители обнаружили и изъяли:



черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около $300 тысяч США, 250 тысяч евро и 1,5 миллиона грн наличными.

Фото: СБУ

Из-за противоправной деятельности, в частности, должностных лиц компании Недра Украины, «Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области», заявили в СБУ.



" И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было потрачено более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров", — рассказали там.



По факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, открыли уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Игоря Котвицкого называют партнером бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Как пишет Чесно, экс-нардеп — фигурант антикоррупционных расследований по факту налоговых злоупотреблений, властных злоупотреблений, махинаций с природными ресурсами, политической коррупции. В марте 2022 года ГБР открыло производство после того, как СМИ сообщили, что его супруга Анастасия Котвицкая могла без декларирования и в обход таможенных правил вывезти в Венгрию более чем $28 млн и 1 млн евро.

