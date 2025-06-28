«Голос украинского достоинства». Умер поэт и диссидент Игорь Калинец

28 июня, 15:34
На 86-м году жизни умер Игорь Калинец (Фото: Слово Просвіти)

На 86-м году жизни скончался Игорь Калинец — выдающийся украинский поэт, диссидент, политзаключенный советских лагерей, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в субботу, 28 июня.

«На 86-м году жизни отошел в вечность Игорь Калинец — почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей. Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена», — написал Садовый в Facebook.

Игорь Калинец родился 9 июля 1939 года. В 17 лет переехал во Львов, где начал учебу и активную литературную жизнь. В 1972 году советская власть приговорила его к шести с половиной годам заключения в лагерях строгого режима и еще трем годам ссылки. Следователи считали его стихи «угрозой советскому строю».

Калинец отбывал наказание в Пермских лагерях, где содержали многих других украинских интеллектуалов. В ссылке в Забайкалье он находился вместе с Василием Стусом, Иваном Светличным, Николаем Горбалем, Семеном Глузманом, а также со своей женой — публицисткой и общественным деятелем Ириной Стасив-Калинец.

Вместе с Ириной Калинец он разыскал во Львове могилу поэта Богдана-Игоря Антонича.

Игорь Калинец является автором 17 поэтических сборников, многочисленных прозаических и публицистических произведений. В 1992 году стал лауреатом Шевченковской премии за книгу стихотворений Тринадцять аналогій.

