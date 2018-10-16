ГПУ: Швейцария арестовала 2 миллиона долларов Курченко

По запросу Генеральной прокуратуры Украины были арестованы средства бизнесмена Сергея Курченко в общей сумме 2 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве сообщили об осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по созданию преступной организации Януковича и его структурного подразделения под руководством Курченко, а также совершении в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.

О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе было сообщено должностным лицам Брокбизнесбанка, который по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации.

Установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях одно из бывших должностных лиц Брокбизнесбанка получало значительные суммы средств.

Как сообщили компетентные органы Швейцарии, удалось установить один из счетов, на который по данным следствия перечислялись преступным путем полученные средства, а также на счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства.