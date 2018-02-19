Глава сельсовета в Одесской области "приторговывал" земельными участками - СБУ

Председателя сельсовета одного из районов Одесской области разоблачили в вымогательстве взятки.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Председатель и работник сельсовета требовали от местного предпринимателя $20 тысяч. В эту сумму злоумышленники оценили легализацию прав собственности на десять земельных участков на территории поселкового совета, на которых коммерсант уже начал собственный бизнес", - говорится в сообщении.

Задержали чиновника и его сообщника при получении всей суммы взятки на выезде из районного центра.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет). Во время досудебного следствия устанавливаются другие возможные факты противоправной̈ деятельности чиновников", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области чиновник РГА и глава сельсовета "помогали" за взятки в приватизации участков.