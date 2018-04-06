Геращенко призвала украинца Балуха прекратить голодовку

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала украинца Владимира Балуха, осужденного в Крыму, прекратить голодовку.

Об этом она сказала во время заседания парламента, пишет Укринформ.

"Разрешите обратиться к нему от всех нас с просьбой, возможно, остановить голодовку, потому что он действительно нужен и своей семье, и Украине", - сказала Геращенко.

Геращенко напомнила, что украинская сторона ведет переговоры об обмене 23 россиян на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

"Безусловно, среди тех людей, освобождения которых мы требуем, есть и Владимир Балух, так же как другие украинцы и крымские татары", - добавила она.

Напомним, 16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационным властям РФ в Крыму, приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские правоохранители обвинили крымчанина Владимира Балуха в хранении боеприпасов. На чердаке его дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины во дворе его дома.

19 марта Балух объявил голодовку.

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Адвокат Балуха сообщила, что состояние его здоровья ухудшается.