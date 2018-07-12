Гендиректор Укрпочты подал в отставку

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский написал заявление об отставке.
Об этом сообщает ЦТС.
Однако Смелянской озвучил условия, на которых готов остаться: возможность формировать собственную команду, иметь политическую независимость, возможность проводить радикальные реформы и реализовывать четкую стратегию развития предприятия.
"Мне нужны новые люди, сформировать команду. А без новых людей и собственной команды невозможны реформы", - пояснил свои условия Смелянский.
Новый контракт, по его словам, должен быть с адекватными условиями и соответствующей системой мотивации в привязке к показателям эффективности.
"Я предложил модель - в течение года по итогам квартала я буду оцениваться исключительно по объему выручки, на годовой основе я оцениваюсь на основании качества доставки, реализации инвестиционной программы и прохождении годового аудита", - пояснил он.
При выполнении этих условий и подписания нового контракта Смелянский готов продолжить работу на посту гендиректора Укрпочты.
Заявление об отставке предусматривает его уход с должности с 31 августа 2018 года. 2 июля закончился его первый контракт на должности генерального директора Укрпочты.
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Как известно, Кабмин утвердил Смелянского на должности гендиректора национальной почтовой компании в прошлом году. До этого он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности.
Игорь Смелянский возглавил Укрпочту 20 апреля 2016 года.
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