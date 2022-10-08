Ночной обстрел Харькова. Оккупанты ударили ракетами по двум районам города — глава ОВА 8 октября, 08:14 Вид на жилой дом, поврежденный российским ракетным ударом в Харькове, 21 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Харькову в ночь на субботу, 8 октября. Предварительно госпитализировали одного человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне четыре раза атаковали ракетами типа С-300, запущенными из российского Белгорода, Салтовский район и один — Основянский.

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«Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории. Предварительно с осколочными ранениями госпитализирован мужчина», — заявил Синегубов.

На месте работают правоохранители и все профильные службы.

Ранее об обстреле центральной части Харькова сообщил мэр города Игорь Терехов. Он заявил, что горит одно из лечебных учреждений, а также нежилое сооружение.