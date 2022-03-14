Сегодня в Украине должны открыться 11 гуманитарных коридоров — список и маршруты 14 марта, 09:31 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Броваров (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала, какие гуманитарные коридоры должны заработать в понедельник, 14 марта. Всего запланировано открытие 11 маршрутов.

Из города Запорожья в Мариуполь Донецкой области ( Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) — с обязательным разминированием по всему маршруту. Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей продолжит следовать по маршруту из Бердянска. Из сел Богдановка и Новая Богдановка Киевской области в направлении города Бровары ( Новая Богдановка — Богдановка — Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Бровары. Из села Победа Киевской области в направлении Киева ( Победа, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Надра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.

Из села Бобрик Киевской области в направлении города Бровары ( Бобрик — Богдановка — Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из года Бровары. Из города Гостомель ( военный городок) Киевской области в город Белогородка ( Гостомель — Буча — Михайловка-Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белгородка — Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Шпитки, Михайловка-Рубежовка, Буча, Гостомель). Из поселков Немешаево и Ворзель Киевской области в город Белогородка ( Немешаево — Березова — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мрия — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белгородка). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белогородка, Игнатьевка, Гореничи, Стоянка, Мила, Мрия, Красный Хутор, Мих.Рубежовка, Ворзель поворот на санаторий Украина ул. Рождественский, Немешаево ЖД переезд Рождественский железнодорожный останов. Парк Вечной Славы Немешаево пункт сбора ул. Богдана Хмельницкого, ул. Яковенко до перекрестка ул. Центр. пункт сбора.

Из поселка Дмитровка Киевской области в город Белогородка ( Дмитровка — Игнатьевка — Мила — Петрушки — Белогородка). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Мила, Игнатьевка, Дмитровка).

Из города Северодонецк Луганской области в город Славянск Донецкой области ( Северодонецк — Лисичанск — Славянск ( через Бахмут) Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области ( Попасная — Бахмут — Славянск). Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области ( Горское — Лисичанск — Бахмут — Славянск). Из города Новоайдар Луганской области в город Славянск Донецкой области. ( Новоайдар — Северодонецк — Лисичанск — Славянск).

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