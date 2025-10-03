Суд признал виновным в госизмене бывшего работника Киевской ОГА, которого отдали России в рамках обмена

Бывшего работника Киевской ОГА суд признал виновным в государственной измене , его Украина обменяла в Россию. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 3 октября.

Как отметили в СБУ, экс-чиновника приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Он сотрудничал с военной разведкой России.

По данным следствия, мужчина пытался под видом военного капеллана получить доступ к штабу Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы собирать данные о подразделениях Сил обороны.

Судебный репортер пишет, что речь идет о бывшем работнике Департамента соцзащиты Киевской ОГА Максиме Николаюке.

Следствие установило, что в марте 2024 года Николаюк согласился на сотрудничество с представителями Главного управления Генштаба ВС РФ. Он передавал врагу координаты украинских воинских частей, личные данные военнослужащих, информацию о добровольческих формированиях и характеристики FPV-дронов, которые используются Силами обороны. Также он присылал фото объектов в Киевской области и призвал российскую сторону нанести удар по зданию КОГА.

В мае 2025 года Николаюка обменяли как военнопленного, после чего судебное разбирательство продолжалось в его отсутствие.

По данным СБУ, мужчина в течение последних десяти лет находился в поле зрения спецслужб. В прошлом он возглавлял молодежное звено организации Русское содружество в Житомире, поддерживал контакты с пророссийскими деятелями и распространял в соцсетях призывы к «объединению с РФ».

Кроме того, Николаюк был военным капелланом Церкви евангельских христиан-баптистов «Живая Надежда» и посещал воинские части, где, по данным следствия, пытался выявить лиц, лояльных к России.

После задержания ему предлагали пройти судебно-психиатрическую экспертизу, однако он отказался.