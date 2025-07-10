«Ищем действенные решения». Сырский заявил о нехватке на фронте боевых медиков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о недостатке медицинского персонала на стабилизационных пунктах и отметил необходимость усилить это звено.

«Имеющийся уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно — боевых медиков, требует значительного усиления», — отметил Сирский в четверг, 10 июля, после совещания с командующим Медицинских сил ВСУ и руководителями медслужб.

Главнокомандующий отметил, что с мая по его распоряжению на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП. Однако этого количества не хватает.

«Поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса», — отметил Сырский.

Он также сообщил, что призвал военных медиков откровенно говорить о проблемах и потребностях, которые существуют.

6 февраля Министерство здравоохранения и Медицинские силы ВСУ согласовали порядок снятия брони с медиков для нужд армии.

18 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что разбронированные медики будут призываться в ВСУ по контракту на один год и будут выполнять службу исключительно на медицинских должностях.

13 июня в Министерстве здравоохранения сообщили, что медиков, фармацевтов и реабилитологов не будут назначать на непрофильные должности в армии. Единственное исключение — добровольное согласие самого военнослужащего.