Пожар в Туапсе (РФ) в результате атаки украинских дронов в ночь на 16 апреля 2026 года (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края страны-агрессора РФ. Об этом сообщили в Генштабе в четверг, 16 апреля.

Отмечается, что Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти объемом 12 миллионов тонн в год, активно задействован в обеспечении российской оккупационной армии. После поражения объекта на нем возник пожар. Масштабы ущерба пока уточняются.

Реклама

Источники NV в СБУ сообщили, что НПЗ атаковали беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил безопасности и обороны (СБС, ССО, ГУР МОУ).

В результате удара были повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ. После попаданий на объекте вспыхнул сильный пожар. Кроме того, была поражена многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е.

Фото: Источник NV

В Генштабе добавили, что во время операции ВСУ ударили по району сосредоточения тактической группы 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ в Севастополе. Нанесены удары и по средствам ПВО противника: зенитным ракетным комплексам Бук-М2 в Богатовке Запорожской области, Панцирь в Феодосии и Оса в Водяном Донецкой области.

Также поражены пункты управления БпЛА противника в районах Вербового Запорожской области и Голой Пристани в Херсонськой области, а также ВСУ уничтожили живую силу врага в районах Родинского и Уютного Донецкой области. Кроме того, поражен пункт управления врага вблизи Ровнополя в Донецкой области.

Потери противника уточняются.

В ночь на 16 апреля в результате удара беспилотников вспыхнул Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, масштабный пожар мог охватить как минимум три резервуара, сообщал Telegram-канал ASTRA.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил атаку.