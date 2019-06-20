Детективы ГБР пришли с обысками в Минздрав Сегодня, 18:24 Цей матеріал також доступний українською НВ Чиновников Минздрава подозревают в хищении госсредств НВ

В четверг, 20 июня, детективы Государственного бюро расследований проводят обыски в Министерстве здравоохранения и ГП Государственный строительный центр Минздрава.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и расширение Национального института рака в Киеве.

«Должностные лица Минздрава Украины, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ГП ГСЦ Минздрава Украины и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением», - говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что по решению Печерского районного суда Киева сотрудники ГБР изъяли документы и электронные носители.