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Детективы ГБР пришли с обысками в Минздрав

Сегодня, 18:24
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Детективы ГБР пришли с обысками в Минздрав - фото

НВ

Чиновников Минздрава подозревают в хищении госсредств

В четверг, 20 июня, детективы Государственного бюро расследований проводят обыски в Министерстве здравоохранения и ГП Государственный строительный центр Минздрава.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и расширение Национального института рака в Киеве.

«Должностные лица Минздрава Украины, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ГП ГСЦ Минздрава Украины и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением», - говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что по решению Печерского районного суда Киева сотрудники ГБР изъяли документы и электронные носители.

Теги:   Минздрав Украины ДБР Государственное бюро расследований

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