Детективы ГБР пришли с обысками в Минздрав
В четверг, 20 июня, детективы Государственного бюро расследований проводят обыски в Министерстве здравоохранения и ГП Государственный строительный центр Минздрава.
Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и расширение Национального института рака в Киеве.
«Должностные лица Минздрава Украины, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ГП ГСЦ Минздрава Украины и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением», - говорится в сообщении.
В Минздраве сообщили, что по решению Печерского районного суда Киева сотрудники ГБР изъяли документы и электронные носители.