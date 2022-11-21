Оккупанты перебрасывают технику в сторону Запорожья — советник мэра Мариуполя

21 ноября, 21:58
Поделиться:
Началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В оккупированном Мариуполе заметили движение колонны военной техники РФ. Она двигалась в сторону Запорожья в сопровождение самолета.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко в Telegram.

«Движение военных колонн в сторону Розовки Запорожской области не прекращается», — пишет он.

Видео дня

Андрющенко добавил, что из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна из 25 танков, 15 КамАЗов с БК и живой силой и три БТРа.

«То есть, началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление», — сообщил он.

Также, по его данным, по городу двигаются транзитом тягачи в колоннах военной техники и вооружения. Он отметил, что более 100 единиц отправились или через Мариуполь, или из города.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Военная техника Запорожье Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X