Оккупанты перебрасывают технику в сторону Запорожья — советник мэра Мариуполя
Началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление (Фото:Андрющенко Time/Telegram)
В оккупированном Мариуполе заметили движение колонны военной техники РФ. Она двигалась в сторону Запорожья в сопровождение самолета.
Об этом сообщил советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко в Telegram.
«Движение военных колонн в сторону Розовки Запорожской области не прекращается», — пишет он.
Андрющенко добавил, что из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна из 25 танков, 15 КамАЗов с БК и живой силой и три БТРа.
«То есть, началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление», — сообщил он.
Также, по его данным, по городу двигаются транзитом тягачи в колоннах военной техники и вооружения. Он отметил, что более 100 единиц отправились или через Мариуполь, или из города.