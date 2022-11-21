Оккупанты перебрасывают технику в сторону Запорожья — советник мэра Мариуполя 21 ноября, 21:58 Началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В оккупированном Мариуполе заметили движение колонны военной техники РФ. Она двигалась в сторону Запорожья в сопровождение самолета.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко в Telegram.

«Движение военных колонн в сторону Розовки Запорожской области не прекращается», — пишет он.

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Андрющенко добавил, что из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна из 25 танков, 15 КамАЗов с БК и живой силой и три БТРа.

«То есть, началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление», — сообщил он.

Также, по его данным, по городу двигаются транзитом тягачи в колоннах военной техники и вооружения. Он отметил, что более 100 единиц отправились или через Мариуполь, или из города.