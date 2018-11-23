Филарет: Томос приводит Москву в дрожь

Филарет заявил, что в борьбе за утверждение государства значительную роль играет УПЦ КП

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что получение Украиной Томоса, приводит в дрожь Москву.

Об этом сообщает Укринформ.

"И мы сейчас ждем от Вселенского Патриарха Варфоломея признания Украинской православной церкви автокефальной церковью, то есть независимой не только от Москвы, но и от самого Константинополя. Мы будем независимыми от всех центров и получим Томос, что приводит буквально в дрожь Москву. Потому что, если украинская церковь станет признанной автокефальной, то это значит, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа, а будет господствовать украинство", - сказал Филарет.

По словам Филарета, в ходе борьбы за утверждение украинского государства большую роль играет УПЦ КП.

Ранее Вселенский патриархат назначил объединительный собор украинских православных церквей на декабрь 2018 года, подтвердив свое решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Точная дата собора будет названа в ходе заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября.

11 октября синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ РПЦ разорвала отношения с Вселенским престолом и назвала действия патриарха Варфоломея "раскольническими". Вселенский патриарх заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с автокефалией Украинской церкви.

Игорь Козловский о предоставлении Томоса, объединении церквей и давлении России