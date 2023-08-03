Вокруг Мелитополя оккупанты построили 3−4 линии обороны — Федоров

3 августа, 04:51
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Оккупанты построили несколько линий защиты вокруг Мелитополя (Фото:charter97/Twitter)

Оккупанты построили несколько линий защиты вокруг Мелитополя (Фото:charter97/Twitter)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российской оккупанты построили вокруг города 3−4 линии обороны.

«Город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки — враг там построил сверхмощные фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои крепости», — заявил мэр.

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В то же время, он уверен, что подготовка не поможет российским оккупантам во время наступления ВСУ.

«Во-вторых, мы четко понимаем: когда наши героические военные прорвут линию обороны, — у врага не хватит сил удержаться и они точно будут убегать», — заявил мэр.

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https://www.youtube.com/embed/5cmETqHNY04
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война в Украине Война России против Украины

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