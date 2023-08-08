Компания «Фармак» успешно завершила участие в международной программе HORIZON 2020 8 августа, 10:42 Новости компаний Участники проекта ORBIS в г. Познань (Польша)

На прошлой неделе делегация «Фармак» приняла участие в последней конференции и заседании проекта ORBIS в польском городе Познань.

Проект длился 5 лет в рамках программы HORIZON 2020, которая финансировалась грантом от ЕС. Его участниками стали восемь академий и пять фармацевтических компаний из восьми стран мира, включая компанию «Фармак» из Украины.

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ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support. Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange) — это международный проект, направленный на повышение эффективности разработки лекарств путем сотрудничества между академическими центрами и фармацевтическими компаниями мира. Деятельность консорциума была сосредоточена на совершенствовании разработки лекарственных средств, концентрируясь на процессах и технологиях по решению вопроса низкой биодоступности действующих веществ, поскольку 70% из них испытывают проблемы с растворимостью и/или мембранной проницаемостью.

К проекту были привлечены более 30 экспертов компании «Фармак». А также представители учреждений: Trinity College Dublin (Ирландия); Университет Хельсинки (Финляндия), Университет химии и технологий Праги (Чехия), Университет Любляны (Словения), Технологический университет Познана (Польша), Познанский университет медицинских наук (Польша), Университет Центральной Флориды (США), Ратгерский университет (США), фармацевтическая компания Zentiva K.S. (Чехия), Celon Pharma (Польша), Physiolution (Германия), АРС (Ирландия).

Во время командировок, запланированных в проекте, ученые сотрудничали по наиболее актуальным и современным вопросам процесса таких разработок лекарств, как синтез и оптимизация новых действующих веществ, исследования прежних рецептур, разработка новых пероральных, дермальных и трансдермальных лекарственных форм, изучение растворения и высвобождения лекарственных средств, тенденции в комбинировании данных IVIVC для пролонгированных лекарственных средств, а также биофармацевтическая оценка лекарственных форм и систем доставки лекарственных средств для прогнозирования фармакокинетических параметров.

В ходе последнего заседания проекта научные работы сотрудников компании «Фармак» были высоко оценены международным сообществом и отмечены наградами за «Лучший устный доклад» и «Лучший постер». В целом участие в проекте позволило команде предприятия укрепить международные и межотраслевые связи, получить новые знания и опыт, а также способствовали активному сотрудничеству с другими участниками.

«Основной целью проекта стало сотрудничество между научными учреждениями и коммерческими организациями со всего мира. „Фармак“ был единственным представителем из Украины. И мы действительно получили замечательную возможность наладить партнерские контакты с международным научным сообществом. Еще одним из преимуществ гранта была возможность поработать на новом оборудовании, которое раньше мы не использовали, ведь его пока нет в Украине. Кроме того, полезным стало участие в научных дискуссиях, где мы получали информацию о различных мировых трендах в исследованиях и разработке лекарственных средств. А также делились собственными подходами и практическими результатами разработки лекарственных препаратов», — рассказывает начальник отдела аналитической разработки «Фармак» Юлия Кондратова.

Сейчас «Фармак» уже начал сотрудничество с 2 компаниями, выходцами из консорциума ORBIS.