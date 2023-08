Объединение преимуществ. Как Польша и Украина углубят сотрудничество в сфере ІТ 8 августа, 16:46 Партнерский проект Europe Poland Ukraine

Здоровая конкуренция с полным использованием потенциала совместных действий и синергии — сотрудничество между польским и украинским секторами ІТ может стать стимулом для экономического развития обеих стран и поддержать послевоенное восстановление Украины.



Результаты отраслевой встречи «Роль новых технологий в восстановлении и развитии украинской экономики», состоявшейся в ходе конференции ZPP и WEI «Europe Poland Ukraine. Rebuild Together '23».

Деятельность глобальных игроков из сектора новых технологий в Украине во время войны, перспективы развития украинского ІТ, а также потенциал цифрового сотрудничества как на уровне «business to business», так и «government to government» — все это обсуждалось участниками отраслевой встречи, организованной в рамках конференции «Europe Poland Ukraine. Rebuild Together '23». Основные выводы дискуссии следующие.

Цифровой бизнес сразу же отреагировал на российскую агрессию против Украины, пытаясь, насколько это возможно, сохранить или даже расширить свою деятельность в стране, а также оказывая непосредственную финансовую и гуманитарную помощь;





Сектор IT — это единственный сектор в Украине, не испытавший спада в 2022 году, но в этом году наблюдается определенное замедление в отрасли;





Существует большой потенциал обмена опытом между польским и украинским государственным сектором в сфере диджитализации услуг для граждан и бизнеса — пандемия COVID-19 ускорила диджитализацию в Польше, тогда как Украина является одним из лидеров в сфере цифровых государственных услуг, предоставляя, например, 14 цифровых документов и 21 онлайн-услугу в рамках приложения Дія;





Как польский, так и украинский цифровой сектор обладают рядом важных преимуществ ( доступ к лучшим специалистам, восприимчивые рынки, некоторые преференциальные правовые решения), но в то же время легко определить ключевые пробелы в развитии, связанные, в частности, с еще небольшим количеством работников в секторе или с регуляторными барьерами.

Фото: Europe Poland Украина

Катажина Хоецка (директор по отношениям с правительствами в Центральной и Восточной Европе, Cisco Systems) обратила внимание на масштабы привлечения ее компании к помощи Украине, отметив, что поддержка страны является приоритетной для Cisco, а действующий офис компании продолжает работать в Киеве. Пани Хоецка также отметила, что видит будущее Украины в ярких тонах и оптимистично оценивает дальнейшее экономическое развитие этой страны. Малгожата Становска (директор по публичной политике в Центральной и Восточной Европе, Uber) отметила масштабность привлечения ее компании к помощи Украине в тяжелый военный период. Она отметила, что Uber даже расширил свою деятельность в Украине, удвоив количество городов, в которых стали доступны услуги компании. Пани Становска также отметила гуманитарное и неприбыльное участие компании Uber — с февраля 2022 года компания осуществила более 150 бесплатных поездок для беженцев.

Наталья Сиромаха (вице-президент по инжинирингу, руководитель HICC Delivery Unit, GlobalLogic) подчеркнула, что присутствие компании на 20 рынках делает ее более устойчивой в самой Украине. Она также коснулась темы, которая получила продолжение в дискуссии всеми докладчиками, по поводу сотрудничества между польским и украинским сектором ІТ и новых технологий, в частности, через различные образовательные программы и повышение качества образования.

С Натальей Сиромахой согласился Святослав Кавецкий (председатель наблюдательного совета Lviv IT Cluster), который заявил, что Польша и Украина открыли перед собой путь сотрудничества и взаимной поддержки своих потенциалов, подчеркивая гигантскую роль образовательных центров для подготовки специалистов обеих стран. Он также обратил внимание на тот факт, какой существенной для украинского сектора ІТ была помощь в релокации работников из восточной Украины на запад страны. Ольга Шаповал (управляющий директор, Kharkiv IT Cluster) отметила, что в течение длительного времени отрасль ІТ в Украине постоянно развивалась, а главным вызовом было найти таланты и работников, особенно во время пандемии COVID-19. В 2022 году цифровой сектор был единственным в Украине, который не только не потерял своей стоимости, но даже увеличился.

Марианна Сидороф (директор департамента цифровой экономики, министерство развития и технологий) отметила, что существует много платформ для взаимного обмена информацией и опытом между польским и украинским правительством. Она подчеркнула важность диджитализации государственных услуг. С позиции сотрудничества между польским и украинским секторами ІТ она заявила, что при полной осведомленности о потенциальных пробелах и барьерах в развитии приоритетом должно стать полное использование появляющихся возможностей.

Докладчики согласились с тем, что сектор новых технологий играет важную роль в экономике обеих стран и может стать существенным стимулом для восстановления Украины. Что касается сосуществования польской и украинской отраслей, то, вероятно, целевой моделью должна быть дружественная конкуренция, с одновременным максимально возможным использованием синергии, возникающей в результате объединения потенциалов обоих рынков.