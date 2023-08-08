Объединение преимуществ. Как Польша и Украина углубят сотрудничество в сфере ІТ
Europe Poland Ukraine
Здоровая конкуренция с полным использованием потенциала совместных действий и синергии — сотрудничество между польским и украинским секторами ІТ может стать стимулом для экономического развития обеих стран и поддержать послевоенное восстановление Украины.
Результаты отраслевой встречи «Роль новых технологий в восстановлении и развитии украинской экономики», состоявшейся в ходе конференции ZPP и WEI «Europe Poland Ukraine. Rebuild Together '23».
Деятельность глобальных игроков из сектора новых технологий в Украине во время войны, перспективы развития украинского ІТ, а также потенциал цифрового сотрудничества как на уровне «business to business», так и «government to government» — все это обсуждалось участниками отраслевой встречи, организованной в рамках конференции «Europe Poland Ukraine. Rebuild Together '23». Основные выводы дискуссии следующие.
- Цифровой бизнес сразу же отреагировал на российскую агрессию против Украины, пытаясь, насколько это возможно, сохранить или даже расширить свою деятельность в стране, а также оказывая непосредственную финансовую и гуманитарную помощь;
- Сектор IT — это единственный сектор в Украине, не испытавший спада в 2022 году, но в этом году наблюдается определенное замедление в отрасли;
- Существует большой потенциал обмена опытом между польским и украинским государственным сектором в сфере диджитализации услуг для граждан и бизнеса — пандемия COVID-19 ускорила диджитализацию в Польше, тогда как Украина является одним из лидеров в сфере цифровых государственных услуг, предоставляя, например, 14 цифровых документов и 21 онлайн-услугу в рамках приложения Дія;
- Как польский, так и украинский цифровой сектор обладают рядом важных преимуществ (доступ к лучшим специалистам, восприимчивые рынки, некоторые преференциальные правовые решения), но в то же время легко определить ключевые пробелы в развитии, связанные, в частности, с еще небольшим количеством работников в секторе или с регуляторными барьерами.
Катажина Хоецка (директор по отношениям с правительствами в Центральной и Восточной Европе, Cisco Systems) обратила внимание на масштабы привлечения ее компании к помощи Украине, отметив, что поддержка страны является приоритетной для Cisco, а действующий офис компании продолжает работать в Киеве. Пани Хоецка также отметила, что видит будущее Украины в ярких тонах и оптимистично оценивает дальнейшее экономическое развитие этой страны. Малгожата Становска (директор по публичной политике в Центральной и Восточной Европе, Uber) отметила масштабность привлечения ее компании к помощи Украине в тяжелый военный период. Она отметила, что Uber даже расширил свою деятельность в Украине, удвоив количество городов, в которых стали доступны услуги компании. Пани Становска также отметила гуманитарное и неприбыльное участие компании Uber — с февраля 2022 года компания осуществила более 150 бесплатных поездок для беженцев.
Наталья Сиромаха (вице-президент по инжинирингу, руководитель HICC Delivery Unit, GlobalLogic) подчеркнула, что присутствие компании на 20 рынках делает ее более устойчивой в самой Украине. Она также коснулась темы, которая получила продолжение в дискуссии всеми докладчиками, по поводу сотрудничества между польским и украинским сектором ІТ и новых технологий, в частности, через различные образовательные программы и повышение качества образования.
С Натальей Сиромахой согласился Святослав Кавецкий (председатель наблюдательного совета Lviv IT Cluster), который заявил, что Польша и Украина открыли перед собой путь сотрудничества и взаимной поддержки своих потенциалов, подчеркивая гигантскую роль образовательных центров для подготовки специалистов обеих стран. Он также обратил внимание на тот факт, какой существенной для украинского сектора ІТ была помощь в релокации работников из восточной Украины на запад страны. Ольга Шаповал (управляющий директор, Kharkiv IT Cluster) отметила, что в течение длительного времени отрасль ІТ в Украине постоянно развивалась, а главным вызовом было найти таланты и работников, особенно во время пандемии COVID-19. В 2022 году цифровой сектор был единственным в Украине, который не только не потерял своей стоимости, но даже увеличился.
Марианна Сидороф (директор департамента цифровой экономики, министерство развития и технологий) отметила, что существует много платформ для взаимного обмена информацией и опытом между польским и украинским правительством. Она подчеркнула важность диджитализации государственных услуг. С позиции сотрудничества между польским и украинским секторами ІТ она заявила, что при полной осведомленности о потенциальных пробелах и барьерах в развитии приоритетом должно стать полное использование появляющихся возможностей.
Докладчики согласились с тем, что сектор новых технологий играет важную роль в экономике обеих стран и может стать существенным стимулом для восстановления Украины. Что касается сосуществования польской и украинской отраслей, то, вероятно, целевой моделью должна быть дружественная конкуренция, с одновременным максимально возможным использованием синергии, возникающей в результате объединения потенциалов обоих рынков.