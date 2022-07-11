ЕРАМ перезапускает образовательные программы для опытных специалистов 11 июля, 15:58 Новости компаний ЕРАМ

EPAM SCHOOL of Digital Engineering предлагает модульный подход к более глубокому изучению отдельных дисциплин в программе Master’s Program. Это позволит разным группам учиться параллельно, специализируясь на интересующем направлении — System Engineering, Delivery Management, Data Engineering или Solution Architecture. В этом году среди партнеров программы семь украинских вузов — лидеров технологического направления. Само обучение начнется в сентябре 2022 года в онлайн-режиме.

Программа по инженерии программного обеспечения, которую в 2019 году компания ЕРАМ начала вместе с Национальным университетом «Киево-Могилянская академия», стала успешным стартапом. Она заполнила свободную нишу на образовательном рынке, где не хватало качественных программ для подготовки Middle и Senior специалистов. Среди лекторов курса — научные работники, инженеры с мировым именем, среди студентов — ІТ-специалисты из других стран.

«Несмотря на войну, мы продолжаем обучать, ведь сейчас потребность в развитии профессионалов стала еще более актуальной. За эти два года произошло много изменений в мире, в индустрии. И, соответственно, изменилась программа. Мы учли отзывы наших студентов и обновили учебный контент. В некоторых направлениях изменения достигли 70%. Но неизменным остается фокус на практических навыках и опыте, которыми делятся эксперты-практики ЕРАМ», — комментирует запуск Master’s Program Юрий Антонюк, вице-президент, глава EPAM в Центральной и Восточной Европе.

Работа над усовершенствованиями продолжалась почти полгода. К трансформации программы присоединилось около ста специалистов ЕРАМ со всего мира. Теперь будущие слушатели смогут остановиться на одном из перечисленных направлений, углубить свои знания и пройти стажировку в компании:

· System Engineering (Cloud&DevOps)

· Data Engineering (Big Data)

· Solution Architecture

· Delivery Management

Расширился список образовательных партнеров. Сегодня модули Master’s Program от EPAM SCHOOL of Digital Engineering включены в академические программы семи украинских вузов: «Львовская политехника», НТУ «Харьковский политехнический институт», НАУ «Харьковский авиационный институт», ХНУРЭ, Киевский национальный университет им. Шевченко, Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Государственный университет телекоммуникаций. При желании участники Master’s Program кроме сертификата ЕРАМ могут получить степень магистра инженерии программного обеспечения в одном из указанных учебных заведений.

Фото: ЕРАМ

Среди преимуществ Master’s Program в рамках EPAM SCHOOL of Digital Engineering — удобство в работе с модулями, концентрированный максимум знаний, фокус на опыте продакшн и конкретных запросах аудитории, а также интеграция с лучшими мировыми образовательными практиками. Большинство материалов размещено на интерактивной платформе, а работа в группах проходит на интерактивных воркшопах. Студенты будут учиться в онлайн-формате, так что к обучению смогут присоединиться и те украинцы, которые вынужденно покинули страну из-за опасности. Учеба стартует в сентябре 2022 года и будет продолжаться в зависимости от направления от 6 до 9 месяцев.

Требования к тем, кто может присоединиться к программе, не изменились: 3+ лет в ІТ (Middle или Senior инженер); В2+ английский; базовые знания по бизнесу; лидерские способности.

Ознакомиться с условиями и зарегистрироваться на программу можно до конца августа 2022 года по ссылке.

О EPAM — основанная в 1993 году компания EPAM Systems Inc. (NYSE:EPAM) использует свой многолетний опыт разработки, чтобы быть ведущим мировым экспертом по предоставлению услуг для цифровой трансформации, лидером индустрии по разработке цифровых и физических продуктов, а также созданию цифровой платформы для инженерных услуг. По версии журнала Newsweek, в 2021 году ЕРАМ признана компанией с лучшим местом для работы. Мультидисциплинарные команды работают над решениями для клиентов более чем в 40 странах мира на 5 континентах. Как признанный лидер, ЕРАМ включена в список ТОП-15 технологических компаний по версии Fortune 1000. За последние три года список Fortune «100 быстрорастущих компаний» включает ЕРАМ как ведущую ІТ-сервисную компанию. Компания также входит в список 25 крупнейших агентских компаний мира по версии Ad Age, а в 2020 году журнал Consulting Magazine назвал EPAM Continuum среди 20 самых быстрорастущих компаний.

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