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Електропробег «eOdessa» от ElectroUA

Сегодня, 17:29
Новости компаний
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Електропробег «eOdessa» от ElectroUA - фото

ElectroUA

8 июня команда компании ElectroUА стартует в масштабном електропробеге к Черному морю

К морю на электромобиле — это возможно!

Уже в эту субботу (8 июня) в 7:00 команда компании ElectroUА, стартует в масштабном электропробеге к Черному морю под названием «eOdessa».

Наша цель — доказать, что электромобиль — это не только городское авто, а полноценный экологичный вид транспорта, который не ограничивает своего владельца большими расстояниями.

Компания ElectroUА — один из лидеров по поставкам электротранспорта в Украине и провайдер одной из крупнейших сетей зарядных станций Украины, отправляет в путь представителей самых популярных видов экотранспорта страны:

  • Tesla X
  • Tesla S
  • BMW i3
  • Chevrolet Volt
  • Nissan Leaf.

Во время пробега будут проведены замеры временных и денежных затрат на путь из столицы к морю.

Этот пробег является началом нашего большого проекта — «Национальный проект развития электротранспорта в Украине» от ElectroUA.

Суть этого проекта заключается в том, что с 8 июня 2019 года компания ElectroUА оплачивает половину стоимости всех электромобилей, что продает на рынке. Чем стремимся побудить ускорение роста количества электромобилей на дорогах Украины.

Каждый желающий электромобилист может присоединиться к электропробегу, заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/cXZ5RrkzAiAEdpS79

Программа автопробега:

Старт: 7:00

Официальное представительство ElectroUA в Киеве
г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 66Л

Точка сбора 1: 8:00

Зарядная станция eUA 0237
с. Ксаверовка ул. Киевская, 172

Точка сбора 2: 10:00

Зарядная станция eUA 0401
г. Умань ул. Киевская, 12 (Парк Софиевская)

Точка сбора 3:

Зарядная станция eUA 0154
Кировоградская область, 235 км. трассы Киев — Одесса

Финиш: 18:00

Официальное представительство ElectroUA
г. Одесса ул. Черноморского Казачества, 23

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