Електропробег «eOdessa» от ElectroUA
К морю на электромобиле — это возможно!
Уже в эту субботу (8 июня) в 7:00 команда компании ElectroUА, стартует в масштабном электропробеге к Черному морю под названием «eOdessa».
Наша цель — доказать, что электромобиль — это не только городское авто, а полноценный экологичный вид транспорта, который не ограничивает своего владельца большими расстояниями.
Компания ElectroUА — один из лидеров по поставкам электротранспорта в Украине и провайдер одной из крупнейших сетей зарядных станций Украины, отправляет в путь представителей самых популярных видов экотранспорта страны:
- Tesla X
- Tesla S
- BMW i3
- Chevrolet Volt
- Nissan Leaf.
Во время пробега будут проведены замеры временных и денежных затрат на путь из столицы к морю.
Этот пробег является началом нашего большого проекта — «Национальный проект развития электротранспорта в Украине» от ElectroUA.
Суть этого проекта заключается в том, что с 8 июня 2019 года компания ElectroUА оплачивает половину стоимости всех электромобилей, что продает на рынке. Чем стремимся побудить ускорение роста количества электромобилей на дорогах Украины.
Каждый желающий электромобилист может присоединиться к электропробегу, заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/cXZ5RrkzAiAEdpS79
Программа автопробега:
Старт: 7:00
Официальное представительство ElectroUA в Киеве
г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 66Л
Точка сбора 1: 8:00
Зарядная станция eUA 0237
с. Ксаверовка ул. Киевская, 172
Точка сбора 2: 10:00
Зарядная станция eUA 0401
г. Умань ул. Киевская, 12 (Парк Софиевская)
Точка сбора 3:
Зарядная станция eUA 0154
Кировоградская область, 235 км. трассы Киев — Одесса
Финиш: 18:00
Официальное представительство ElectroUA
г. Одесса ул. Черноморского Казачества, 23