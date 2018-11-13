Экс-депутат за помощь оккупантам в организации "референдума ЛНР" отделалась условным сроком

Суд в Луганской области приговорил к условному сроку бывшего депутата Марковской поселкового совета, обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Как рассказали в местной прокуратуре, в мае 2014 она вместе с сообщниками организовала восемь так называемых "избирательных участков" для проведения фейкового референдума о "независимости ЛНР".
Согласно решению судьи, экс-депутат была условно приговорена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.
Столь мягкое наказания объяснили тем, что осужденная сепаратистка во время досудебного расследования "полностью признала свою вину" и "искренне раскаялась".
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