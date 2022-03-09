Джонсон: Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов

9 марта, 21:15
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Борис Джонсон (Фото:Richard Pohle/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Richard Pohle/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал авиаудар оккупантов по роддому в Мариуполе.

Нет ничего хуже, чем нападение на уязвимых и беззащитных людей. Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов. Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления», – написал Джонсон в своем Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=Um4FI9NVEpA&feature=youtu.be

О необходимости закрыть небо в очередной раз напомнил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео с последствиями недавнего авиаудара в Мариуполе.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501579297613660160
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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Мариуполь Борис Джонсон Роддом Владимир Зеленский Война России против Украины

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