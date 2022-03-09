Джонсон: Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов 9 марта, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Richard Pohle/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал авиаудар оккупантов по роддому в Мариуполе.



Нет ничего хуже, чем нападение на уязвимых и беззащитных людей. Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов. Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления», – написал Джонсон в своем Twitter.

О необходимости закрыть небо в очередной раз напомнил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео с последствиями недавнего авиаудара в Мариуполе.

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