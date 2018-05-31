Джемилев, Стус, студенты на граните. Самые знаковые голодные протесты в истории Украины

Акция студентов в 1990-м году стала одним из самых успешных ненасильственных протестов в Украине

Голодовка, объявленная осужденным в России Олегом Сенцовым с требованием освободить всех украинских политзаключенных, вызвала огромный отклик в мире. С просьбой внять протесту Сенцова к Москве обратились известные политики и правозащитники, дипломатические ведомства многих стран, культурные деятели и организации.

НВ напоминает историю других резонансных случаев, когда украинцы объявляли голодные протесты против нарушения их прав.

Василий Стус и другие диссиденты (1970-80)

Знаковая личность для украинского литературного и диссидентского движения 1960-80-х, Василий Стус был осужден советской властью дважды и в обоих заключениях многократно объявлял голодовки.

Последняя из них стала для него фатальной. В ночь на 4 сентября 1985 года Стус умер в карцере исправительной колонии в поселке Кучино (Пермская область РФСР) после недельной голодовки. Спор об обстоятельствах его смерти длится до сих пор, однако известно, что диссидент объявлял голодовку "до конца" – в знак протеста против несправедливого наказания. 28 августа Стуса отправили в карцер якобы за то, что он "в рабочее время лежал на нарах" – хотя на самом деле всего лишь читал стоя, облокотившись о подушку.

Стус умер в далекой колонии, объявив очередную голодовку протеста / Фото infokava.com

На голодные протесты украинский поэт решался вопреки слабому здоровью – отбывая первый срок в лагере, Стус заработал язву желудка, за которой в 1975 году последовала серьезная операция в тюремной больнице. Несмотря на это, украинский поэт множество раз выдерживал продолжительные голодные протесты длиной в несколько недель.

Согласно свидетельствам диссидента Василия Овсиенко, сидевшего вместе со Стусом, поводом для таких голодовок были как требования личных прав, так и желание проявить солидарность с другими правозащитниками.

"Время от времени в зоне возникали конфликты с администрацией, и тогда приходилось протестовать голодовками, которые, как правило, не давали положительных для нас последствий, - вспоминал Овсиенко. - Но чаще всего голодовки были связаны с определенными датами, когда узники совести всех лагерей демонстрировали солидарность между собой, протестовали против незаконного заключения и нечеловеческих условий содержания".

Стус был одним из немногих, кто упорно продолжал объявлять голодные протесты даже после 1983 года, когда начальство колонии ужесточило наказание за такие акции

Такими датами были 12 января - день украинских политзаключенных (в память об арестах 1972 года), 24 апреля - день геноцида армян 1915 года, 5 сентября - день памяти жертв красного террора (декрет Совнаркома от 1918 года), 30 октября - день советского политзаключенного, 10 декабря - день прав человека.

При этом, по словам Овсиенко, Стус был одним из немногих, кто упорно продолжал объявлять голодные протесты даже после 1983 года, когда начальство колонии ужесточило наказание за такие акции. Голодавших стали сажать в карцер, лишать свиданий и пригрозили оказывать медицинскую помощь лишь в случае комы. Стуса не остановило и это: к примеру, в феврале 1983 года он держал голодовку 18 дней без всякой пищи – в знак солидарности с эстонским правозащитником Мартом Никлусом.

"Как же гадко выходить из голодовки, так ничего и не добившись", - признавался однажды Стус друзьям.

Мустафа Джемилев (1975-76)

В середине 1970-х лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев продержал рекордную на тот момент голодовку в истории политических заключений – она продлилась 303 дня. Личный протест Джемилева вызвал огромный мировой резонанс и поднял на новый уровень проблему притеснения крымских татар и прав человека в СССР в целом.

Мустафа Джемилев (в центре) до сих пор борется за права крымских татар. На фото - с освобожденными в 2017 году узниками Кремля Ильми Умеровым (слева) и Ахтемом Чийгозом (справа)

Джемилев объявил свою голодовку в июне 1975 года, находясь в заключении, в знак протеста против нового дела против него. 4 июня 1975-го, всего за несколько дней до окончания третьего политического срока Джемилева, в его отношении открыли четвертое уголовное дело (по статье 190-1 Уголовного кодекса СССР – "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй").

Говорят, что здесь "умирать не дают". Это похоже на правду, потому что [...] меня перевели в тюремную больницу, где, кроме ежедневных вливаний, делали еще инъекции глюкозы и B1

Далее для крымско-татарского правозащитника начался изнурительный марафон борьбы за свои права - с принудительным кормлением через зонд и тщетными призывами мировой общественности освободить политзаключенного.

После первого месяца голодовки Джеимилев писал другу: "Дела у меня, в общем, без особых изменений. 18 августа осмотрели врачи, данные были такие: пульс — 57, температура — 35,5C, давление 90/60, вес 45 кг […] Говорят, что здесь "умирать не дают". Это похоже на правду, потому что в тот же день 18 августа меня перевели в тюремную больницу, где, кроме ежедневных вливаний, делали еще инъекции глюкозы и B1. 26 августа снова перевели в свою камеру в подвал, но 1 сентября вынуждены были снова забрать в санчасть, потому что очень нехорошо стало с желудком. Продержали там 4 дня, и вот сегодня, 5 сентября, я опять в подвале".

Так проходили месяцы, в течение которых за Джемилева вступились многие правозащитники, ученые и политические деятели со всего мира. Среди них академик Андрей Сахаров, также известный своими голодовками в СССР, лауреаты Нобелевской премии Сальвадор Лурия, Джордж Уолд и Генрих Белль, один из лидеров Пражской весны Иржи Пеликан, французский философ и публицист Реймон Арон и десятки других.

В апреле 1976 года Омский областной суд приговорил Джемилева к 2,5 годам лишения свободы, хотя в первый же день заседания суда по этому делу главная фигура обвинения – заключенный В.Дворянский – отказался от своих показаний и заявил, что дал их под давлением сотрудников КГБ. Лишь после вынесения вердикта Джемилев завершил голодовку по просьбе семьи и академика Сахарова.

Вячеслав Чорновил (1980)

Украинский политик, публицист и диссидент, который был трижды осужден советским режимом и провел в общей сложности 17 лет в заключении, объявлял голодовку не единожды.

Самую длительную из своих голодовок Чорновил провел после того, как его признали виновным в изнасиловании / Фото ЕРА

Самый продолжительный из его голодных протестов против беззакония и советской судебной системы длился 120 дней. В апреле 1980 года, едва выйдя на волю из предыдущего заключения, Чорновил был вновь арестован по сфабрикованному обвинению в изнасиловании и осужден на пять лет тюрьмы. Возмущенный абсурдностью обвинения, диссидент объявил голодовку – из нее он вышел спустя четыре месяца крайне истощенным и позже вспоминал, что "стал сомневаться, выдержит ли физически пять лет заключения".

Однако голодовка не прошла незамеченной – в 1983 году Чорновила выпустили досрочно, хотя и без права возвращаться в Украину. Около двух лет он работал кочегаром на заводе стройматериалов в российском Покровске, прежде чем наконец вернуться во Львов в 1985 и затем стать одной из самых заметных политических фигур уже в независимой Украине.

Украинские студенты в ходе Революции на граните (1990)

Массовая голодовка украинских студентов в октябре 1990-го года, продлившаяся две недели, стала одной из важнейших и наиболее успешных акций ненасильственного гражданского сопротивления в истории Украины.

Протестующие студенты обосновались на центральной площади Киева / Фото Історична правда

Ее ядром стал голодный протест студентов, обосновавшихся в центре Киева на тогдашней площади Октябрьской революции (сегодня – Майдан Независимости). Среди прочего, протестующие требовали от властей УССР не допустить подписания нового союзного договора, провести перевыборы Верховной Рады УССР на многопартийной основе не позже весны 1991 года, запретить отправлять украинских солдат на службу за пределы республики, а также уволить главу Совета Министров УССР Виталия Масола.

Максимальное количество одновременно голодавших участников акции составляло около 160 человек.

Протесты, продлившиеся с 2 по 17 октября 1990 года, завершились принятием постановления Верховной Рады, которая гарантировала выполнение части требований протестующих. 23 октября Масол ушел в отставку.

Юлия Тимошенко (2012-2013)

11 апреля 2011 года Генпрокуратура объявила о возбуждении уголовного дела против Юлии Тимошенко по обвинению в превышении власти и служебных полномочий в ходе заключения "газовых" контрактов с Россией. Спустя полгода, 11 октября, суд признал Тимошенко виновной и осудил на семь лет тюрьмы с запретом занимать госдолжности еще на три года. Политик вышла на свободу лишь после завершения Революции достоинства в феврале 2014 года.

Находяясь в заключении, Тимошенко объявляла голодные протесты трижды / Фото ЕРА

За время отбывания наказания в Качановской исправительной колонии № 54 Тимошенко трижды объявляла голодовку. Так, с 20 апреля по 10 мая 2012 года оппозиционер таким образом протестовала против применения силы к ней в условиях содержания под стражей.

С 29 октября по 15 ноября 2012 года Тимошенко, по заверениям ее адвокатов, держала голодовку против фальсификации на парламентских выборах 2012 года. Наконец, с 25 ноября по 6 декабря 2013 года Тимошенко голодовала в третий раз – в поддержку требования подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Как и вся история с уголовным делом против нее, эти протесты всякий раз привлекали внимание украинской и международной общественности.

Надежда Савченко (2014-2015)

В декабре 2014 года украинская летчица Надежда Савченко объявила голодовку против ее незаконного удержания в московском СИЗО-6. На тот момент она находилась под арестом в рамках расследования дела о гибели российских журналистов ВГТРК на Донбассе – российские следователи обвиняли Савченко в пособничестве убийству корреспондентов.

Савченко объявляла голодовки в ходе процесса над ней в России / Фото ЕРА

С периодическими перерывами она продолжала голодовку до апреля 2015 года. Самый длительный ее период – более 40 дней c инъекциями глюкозы - стал рекордным для СИЗО-6 Москвы, заявлял тогда адвокат Савченко Николай Полозов.

Еще одну голодовку – в этот раз сухую – летчица объявляла в марте 2016 года, после того как суд отказал ей в возможности произнести последнее слово. Тогда ее протест продлился неделю. 22 марта 2016 года Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы, а уже 25 мая она была помилована указом Владимира Путина.

После возвращения в Украину Савченко приступила к исполнению обязанностей народного депутата, а сейчас находится под арестом. Ей инкриминируют сговор с главарями боевиков "ЛДНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном. Они предположительно планировали свержение действующей власти и убийство ее представителей и теракты в Киеве.

Савченко содержат в СИЗО СБУ, где 23 марта 2018 года она снова объявила голодовку. По словам адвоката Александра Шадрина, с тех пор она похудела на 20 кг.

"Она пьет воду, были определенные медицинские вмешательства. Я так понимаю, что какие-то препараты ей приходилось принимать", – сообщил Шадрин.