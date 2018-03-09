Двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше

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Еще четверо украинцев доставлены в больницы с разными степенями повреждений
Фото: nowiny24.pl

Еще четверо украинцев доставлены в больницы с разными степенями повреждений

В четверг, 8 марта, вблизи Перемышля автомобиль Ford, внутри которого ехали шесть украинцев, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.

Об этом сообщает издание nowiny24.pl.

Пресс-секретаря муниципальной полиции Перемышля Магдалина Стекура сообщила, что во время ДТП внутри автомобиля находилось шесть украинцев.

"Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них, в тяжелом состоянии, был транспортирован вертолетом спасательной службы", - заявила Стекура.

Ранее сообщалось, что 8 марта семь автомобилей столкнулись на бульваре Дружбы народов в направлении моста Патона в Киеве.

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