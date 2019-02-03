Два военнослужащих на Донбассе получили ранения Сегодня, 07:14 175 Цей матеріал також доступний українською

В субботу, 2 февраля, российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих ОС получили ранения.

Обстрелы позиций украинских военных велись из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем в районе населенных пунктов Широкино, Красногоровка, Гнутово, Хутор Вольный, Луганское, Крымское, Травневое.

По данным разведки, 2 февраля, два оккупанта были убиты, четверо получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.



