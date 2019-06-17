ДТП в Польше: в больнице умер 19-летний украинец
Вчера, 22:14
В Польше в результате ДТП, при котором погибли трое граждан Украины, в больнице умер 19-летний парень.
Об этом Укринформу сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.
По ее словам, оформляются все документы, а вывоз тел четырех погибших в ДТП состоится не раньше среды.
Авария произошла 13 июня. В автомобиле находились четверо украинцев, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из них умер во время операции.