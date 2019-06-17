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ДТП в Польше: в больнице умер 19-летний украинец

Вчера, 22:14
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ДТП в Польше: в больнице умер 19-летний украинец - фото

Mikko Knuuttila / flickr.com

В полиции заявили, что автомобиль слетел с дороги

В Польше в результате ДТП, при котором погибли трое граждан Украины, в больнице умер 19-летний парень.

Об этом Укринформу сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

По ее словам, оформляются все документы, а вывоз тел четырех погибших в ДТП состоится не раньше среды.

Авария произошла 13 июня. В автомобиле находились четверо украинцев, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из них умер во время операции.

Теги:   Польша ДТП

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