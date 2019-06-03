Соцсети: в Борисполе патрульные сбили на пешеходном переходе школьника — видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд автомобиля патрульной полиции Борисполя на школьника.
Соответствующий ролик, снятый камерой наблюдения, опубликовали в сообществе Киев Оперативный.
На нем видно, как мальчик с самокатом пытается перейти дорогу по пешеходному переходу, когда машина патрульных задевает его на небольшой скорости левым передним крылом.
«Момент ДТП с бориспольскими копами и ребенком, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Шевченко. К счастью, обошлось без травмированных, но «осадок остался», — говорится в комментарии к видео.
В то же время, когда именно оно было снято, не уточняется. В полиции инцидент пока никак не комментировали.