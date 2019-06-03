Соцсети: в Борисполе патрульные сбили на пешеходном переходе школьника — видео Вчера, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Судя по всему, ребенок в результате ДТП серьезных травм не получил Скриншот с видео Киев Оперативный

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд автомобиля патрульной полиции Борисполя на школьника.

Соответствующий ролик, снятый камерой наблюдения, опубликовали в сообществе Киев Оперативный.

На нем видно, как мальчик с самокатом пытается перейти дорогу по пешеходному переходу, когда машина патрульных задевает его на небольшой скорости левым передним крылом.

«Момент ДТП с бориспольскими копами и ребенком, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Шевченко. К счастью, обошлось без травмированных, но «осадок остался», — говорится в комментарии к видео.

В то же время, когда именно оно было снято, не уточняется. В полиции инцидент пока никак не комментировали.