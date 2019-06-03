Фредерик Кемп
Китайский броманс Путина
Антон Тютюн
Совет Марку Цукербергу
Александр Гольц
Свита голого Путина
Александр Пасховер
Когда и зачем делать зарядку?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Соцсети: в Борисполе патрульные сбили на пешеходном переходе школьника — видео

Вчера, 10:22
Цей матеріал також доступний українською
Соцсети: в Борисполе патрульные сбили на пешеходном переходе школьника — видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Судя по всему, ребенок в результате ДТП серьезных травм не получил

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд автомобиля патрульной полиции Борисполя на школьника.

Соответствующий ролик, снятый камерой наблюдения, опубликовали в сообществе Киев Оперативный.

На нем видно, как мальчик с самокатом пытается перейти дорогу по пешеходному переходу, когда машина патрульных задевает его на небольшой скорости левым передним крылом.

«Момент ДТП с бориспольскими копами и ребенком, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Шевченко. К счастью, обошлось без травмированных, но «осадок остался», — говорится в комментарии к видео.

В то же время, когда именно оно было снято, не уточняется. В полиции инцидент пока никак не комментировали.

Теги:   Дети ДТП Патрульная полиция Киевская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 16:13

img
Конфликт вокруг Одесского медуниверситета: полиция задержала больше 40 участников беспорядков
Политика

Вчера, 16:48

img
Украина не будет торговать территорией и суверенитетом — Зеленский
События

Вчера, 09:20

img
Вступила в силу новая редакция Украинского правописания

ТОП 3

События

2 июня, 09:21

img
Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун
16886
События

2 июня, 20:37

img
Матиос созывает совещание из-за видео захвата Румынией Буковины
11923
События

Вчера, 20:48

img
Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: полицейским объявят новое подозрение
9538