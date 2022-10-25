Беларускі Гаюн: Дроны-камикадзе по Украине могут запускать из части чернобыльской зоны в Беларуси 25 октября, 15:08 Из беларусской чернобыльской зоны могут скрытно запускать дроны-камикадзе (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Из беларусской чернобыльской зоны могут скрытно запускать дроны-камикадзе по территории Украины.



Об этом в сообщает группа Беларускі Гаюн в Telegram.

«Мы пришли к выводу, что если дроны-камикадзе действительно запускаются из РБ, то есть одна территория, где это может происходить — Беларусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник)», — говорится в сообщении.

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Аналитики указывают, что это место — фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где не ловит мобильная связь и интернет.

Благодаря спутниковым снимкам получилось выделить несколько зон, где эксперты заметили минимальные изменения на местности за последние несколько месяцев:

деревня Уласы в Хойникском районе находится всего в 4,5 км от границы с Украиной. На спутниковых снимках видно, что в последние месяцы там появились протоптанные дорожки, немного расчищены дороги для проезда и, вероятно, вырублены кусты. Эта деревня находится в самой глуши, и там просто нет никого, кто бы мог сообщить о возможном запуске. Расстояние до ближайшей жилой деревни Двор-Савичи ( Брагинский район) составляет почти 20 км;

Брагинский район) составляет почти 20 км; деревня Кожушки в Хойникском районе. Рядом четко видны новые дороги, а значит там стала часто ездить техника.



Инфографика: НВ