Дом Гладковского выставили на продажу за 4 млн долларов — журналист опубликовал фото

9 октября, 18:25
Дом в Козине, который принадлежал семье Олега Гладковского (Фото: Mykhailo Tkach / Facebook)

Дом в Козине, который принадлежал семье Олега Гладковского (Фото: Mykhailo Tkach / Facebook)

Дом, принадлежавший семье бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в Козине, выставили на продажу за 4 млн долларов.

Журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что соответствующее объявление у себя в соцсетях разместила представительница компании, которая специализируется на продажах элитной недвижимости.

Речь идет о доме площадью 870 кв м с выходом к озеру в коттеджном городке Золотые ворота в Конча-Заспе.

Как отмечается в объявлении, дом имеет два этажа. На территории также есть гараж на три автомобиля и СПА-зона (бассейн, сауна). Коттедж с дизайнерским ремонтом, укомплектован мебелью и бытовой техникой.

Mykhailo Tkach / Facebook
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook
Mykhailo Tkach / Facebook
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook
Mykhailo Tkach / Facebook
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook
Mykhailo Tkach / Facebook
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook
Mykhailo Tkach / Facebook
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook
Mykhailo Tkach / Facebook
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook
Mykhailo Tkach / Facebook
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook
Mykhailo Tkach / Facebook
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Михаил Ткач напомнил, что в 2019 году представители организаций Национальный корпус и Национальные дружины пикетировали дом сына Олега Гладковского Игоря после скандала с возможными хищениями в оборонной сфере. Учитывая фото, журналист отметил, что в объявлении речь идет именно об этом доме.

Дело Гладковского — что известно

Расследование дела Гладковского началось в 2019 году после сюжета Bihus.Info, в котором говорилось о том, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и тогдашний гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ и украинских воинских частей по ценам, завышенным в два-четыре раза.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал Олега Гладковского с альтернативой внесения 10,6 миллиона гривен залога.

Читайте также:
Один из сыновей Гладковского строит виллу на побережье Испании — Схемы

21 октября 2019 года за него внесли залог.

В марте 2022 года суд направил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях.

13 мая 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Олега Гладковского.

Читайте также:
Суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского к коррупции в оборонке

14 мая 2025 года САП сообщила о задержании в Испании бывшего первого заместителя секретаря СНБО, обвиняемого по делу о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн грн.

Правоохранители уточнили, что решается вопрос о его экстрадиции в Украину. Как сообщали источники NV, речь шла именно об Олеге Гладковском.

Впоследствии адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец опроверг информацию о задержании его подзащитного в Испании.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Киевская область Дом Продажа Козин Конча-Заспа Олег Гладковский Игорь Гладковский

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

