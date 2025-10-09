Дом, принадлежавший семье бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в Козине, выставили на продажу за 4 млн долларов.

Журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что соответствующее объявление у себя в соцсетях разместила представительница компании, которая специализируется на продажах элитной недвижимости.

Речь идет о доме площадью 870 кв м с выходом к озеру в коттеджном городке Золотые ворота в Конча-Заспе.

Как отмечается в объявлении, дом имеет два этажа. На территории также есть гараж на три автомобиля и СПА-зона (бассейн, сауна). Коттедж с дизайнерским ремонтом, укомплектован мебелью и бытовой техникой.

Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Михаил Ткач напомнил, что в 2019 году представители организаций Национальный корпус и Национальные дружины пикетировали дом сына Олега Гладковского Игоря после скандала с возможными хищениями в оборонной сфере. Учитывая фото, журналист отметил, что в объявлении речь идет именно об этом доме.

Дело Гладковского — что известно

Расследование дела Гладковского началось в 2019 году после сюжета Bihus.Info, в котором говорилось о том, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и тогдашний гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ и украинских воинских частей по ценам, завышенным в два-четыре раза.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал Олега Гладковского с альтернативой внесения 10,6 миллиона гривен залога.

21 октября 2019 года за него внесли залог.

В марте 2022 года суд направил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях.

13 мая 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Олега Гладковского.

14 мая 2025 года САП сообщила о задержании в Испании бывшего первого заместителя секретаря СНБО, обвиняемого по делу о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн грн.

Правоохранители уточнили, что решается вопрос о его экстрадиции в Украину. Как сообщали источники NV, речь шла именно об Олеге Гладковском.

Впоследствии адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец опроверг информацию о задержании его подзащитного в Испании.