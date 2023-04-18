Поддержала российских захватчиков. СБУ заявила о задержании дочери бывшего гауляйтера Чернобаевки 18 апреля, 10:58 Задержана дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области, злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении.

В ведомстве рассказали, что после захвата поселка фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

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По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой «отдела», где она занималась введением образовательных «стандартов» РФ на территории захваченной общины.



«Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, женщина организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсонской области.

Задокументировано, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием «мы вместе с россией». На нем участники одобрили так называемую «декларацию развития региона», которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ.

После освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора).

Злоумышленнице избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

Фигурантке грозит до 12 лет заключения.