Днепр потерял статус города-миллионника

Днепр перестал быть городом с населением более миллиона человек, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на Главное управление статистики в Днепропетровской области.

Согласно последним данным, в августе 2018 года, количество жителей Днепра составляет около 999,3 тысячи человек, что меньше, чем на 1 января нынешнего года (1002944 тыс. человек).

Наиболее значительное сокращение - почти тысячу жителей - зафиксировано в Соборном, одном из центральных районов Днепра. Сокращение произошло за счет миграции населения, а также сокращения по естественным причинам.

Ранее в городском совете заявляли, что понятие "миллионник" - не официальное, а скорее имиджевое: никаких привилегий, в частности, дотаций из госбюджета, этот статус городу не дает. Также звучали предложения увеличить население города за счет присоединения близлежащих поселков.

В 2011 году Днепр (тогда - Днепропетровск) официально перестал быть городом с населением более миллиона. Численность жителей города, по оценке Главного управления статистики в области, осенью того года составила 999 тыс. 300 человек.

Но в январе 2018 года в управление статистики в области сообщило, что Днепр вновь стал городом с населением в 1,003 миллиона человек.