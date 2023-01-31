Экс-следователь Генпрокуратуры Сус приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества 31 января, 11:28 Дмитрий Сус (Фото:Скриншот/Youtube/Сергей Козлов/Дмитрий Сус. Полная версия интервью (ноябрь 2017))

Экс-следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией.

Соответствующий приговор во вторник, 31 января, объявил Высший антикоррупционный суд, сообщила пресс-служба суда.

ВАКС назначил ему наказание:

по ч. 3 ст. 191 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком три года;

по ч. 4 ст. 191 УК Украины — в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года;

по ч. 5 ст. 191 УК Украины — в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее сурового наказания более суровым окончательно назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

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Также суд лишил обвиняемого классного чина старший советник юстиции. Кроме того, ВАКС конфисковал в доход государства все имущество (две квартиры, два земельных участка, гараж и автомобиль), на который наложен арест определением следователя судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 августа 2017 года.



25 июля 2017 года в международном аэропорту Борисполь был задержан бывший заместитель начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики — начальник управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрий Сус.

Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, в завладении и растрате чужого имущества, а также в декларировании заведомо недостоверных сведений.



Кроме того, автомобиль Audi Q7, на котором ездил Сус, был записан на 85-летнюю женщину.