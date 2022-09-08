Украину посещает исполнительный директор Международной ассоциации юристов Марк Эллис 8 сентября, 18:01 Позиция НААУ

Исполнительный директор крупнейшей международной организации ассоциаций адвокатов и отдельных юристов — Международной ассоциации юристов (ІВА) — Марк Эллис находится в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ).

В рамках визита Марк Эллис проведет ряд важных переговоров с представителями Украины, в ходе которых будет обсуждаться помощь IBA Украине по правовым вопросам, связанным с российской агрессией, военными преступлениями и возмещением ущерба, причиненного вторжением России.



Видео дня

В частности, уже состоялись его встречи с главой Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денисом Масловым и главой парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом.

Кроме того, Марк Эллис встретился с руководством Совета адвокатов Украины (САУ) и НААУ и выступил на заседании САУ, заверив в дальнейшей поддержке адвокатуры Украины. Исполнительный директор ІВА также провел отдельную встречу с главой комитета НААУ по военному праву Марией Островской при участии представителей ОО «Юридическая Сотня», в рамках которой обсуждалась деятельность комитета и Центра предоставления методической помощи и координации волонтерского движения адвокатов по правовой защите военнослужащих, созданного НААУ.

Он заверил в поддержке со стороны IBA практической адвокатской деятельности в интересах военнослужащих, волонтерского движения адвокатов, методической работы Центра по повышению профессиональных навыков адвокатов-волонтеров и адвокатов, являющихся защитниками военнослужащих. По его словам, организация и далее будет оказывать международную экспертную поддержку со стороны адвокатов, которые будут передавать свой опыт защиты военнослужащих.

Также во время визита глава НААУ и САУ Лидия Изовитова вручила Марку Эллису нагрудный знак НААУ «Защитник адвокатуры» за значительный вклад в развитие адвокатуры Украины, ее поддержку, «отмечание ее значимости в соблюдении верховенства права в мире, а также, учитывая содействие открытию границ между Украиной и странами — членами Евросоюза в аспекте доступа к рынку адвокатских услуг и признания квалификации адвокатов Украины».

Марк Эллис с 2000 года является исполнительным директором Международной ассоциации адвокатов (IBA) — крупнейшей международной организации ассоциаций адвокатов и отдельных юристов, включающей 203 ассоциации адвокатов и 80 000 отдельных членов из 194 стран.

IBA оказывает гуманитарную помощь Украине, проводит обучающие мероприятия для украинских адвокатов по международному уголовному праву.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.