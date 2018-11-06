Дипломат из Греции попал в ДТП в центре Киева

В Киеве ночью 5 ноября на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и Mercedes.
Как сообщает Информатор, за рулем автомобиля Mercedes находился дипломат из Греции.
По предварительной информации, Mercedes двигался по улице Генерала Алмазова в сторону метро Арсенальная. Навстречу ему двигался Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу Mercedes.
От удара Volkswagen развернуло на 180 градусов.
В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Греческий дипломат отделался синяками и от госпитализации отказался.
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