06 ноября 2018, вторник

Дипломат из Греции попал в ДТП в центре Киева

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За рулем автомобиля Mercedes находился дипломат из Греции
Фото: Информатор

За рулем автомобиля Mercedes находился дипломат из Греции

В Киеве ночью 5 ноября на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и Mercedes.

Как сообщает Информатор, за рулем автомобиля Mercedes находился дипломат из Греции.

По предварительной информации, Mercedes двигался по улице Генерала Алмазова в сторону метро Арсенальная. Навстречу ему двигался Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу Mercedes.

От удара Volkswagen развернуло на 180 градусов.

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Греческий дипломат отделался синяками и от госпитализации отказался.

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