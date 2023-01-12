В Авдеевке от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка — глава военной администрации 12 января, 20:13 Авдеевка после российских обстрелов в марте 2022 года (Фото:Нацполиция)

В Авдеевке Донецкой области, которую постоянно обстреливают российские оккупанты, от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка.

Об этом заявил глава Авдеевской военной администрации города Виталий Барабаш в эфире телеканала Еспресо. Он сообщил, что в Авдеевке остаются около 2,5 тысяч человек.



Видео дня

«Ночью в Авдеевке умерла девочка, шесть лет. Предварительно, сердечный приступ. [Жила] с бабушкой, мама где-то за границей на заработках, отца нет — умер… Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому ничего не сказала», — сказал Барабаш.



Глава военной администрации добавил, что сейчас не существует законного механизма, чтобы принудительно эвакуировать детей из опасных районов.

«Мы постоянно настаиваем, говорим с нардепами… Такие безответственные родители, дедушки и бабушки, [оставаясь] в своих полуразрушенных домах и квартирах, подвергают детей опасности, — добавил он.