В Авдеевке от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка — глава военной администрации

12 января, 20:13
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Авдеевка после российских обстрелов в марте 2022 года (Фото:Нацполиция)

Авдеевка после российских обстрелов в марте 2022 года (Фото:Нацполиция)

В Авдеевке Донецкой области, которую постоянно обстреливают российские оккупанты, от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка.

Об этом заявил глава Авдеевской военной администрации города Виталий Барабаш в эфире телеканала Еспресо. Он сообщил, что в Авдеевке остаются около 2,5 тысяч человек.

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«Ночью в Авдеевке умерла девочка, шесть лет. Предварительно, сердечный приступ. [Жила] с бабушкой, мама где-то за границей на заработках, отца нет — умер… Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому ничего не сказала», — сказал Барабаш.

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Глава военной администрации добавил, что сейчас не существует законного механизма, чтобы принудительно эвакуировать детей из опасных районов.

«Мы постоянно настаиваем, говорим с нардепами… Такие безответственные родители, дедушки и бабушки, [оставаясь] в своих полуразрушенных домах и квартирах, подвергают детей опасности, — добавил он.

https://www.youtube.com/embed/suD4xe3Zei4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Эвакуация Обстрел Авдеевка Война России против Украины

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