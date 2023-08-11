«Калина памяти». В Украине предложили новую традицию чествования павших героев 11 августа, 20:05 Стартовала краудфандинговая кампания, целью которой является высадка калиновых аллей возле украинских школ (Фото:Pixabay)

Платформа памяти Мемориал предложила высадить на территории всех учебных заведений Украины калиновые аллеи. Каждый куст будет символизировать одного человека, отдавшего жизнь за родину.



Акция приурочена ко Дню защитников и защитниц Украины. Для реализации замысла команда платформы запустила краудфандинговую кампанию. Планируется собрать 72 тысячи гривен.

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Если сбор окажется удачным, Мемориал обеспечит саженцами, информационными таблицами и буклетами об уходе за калиной 50 учебных заведений в разных областях. Если взносы превысят эту сумму — соответственно удастся привлечь больше школ, рассказали NV организаторы сбора.

«Наша команда верит, что акция Калина памяти поможет сохранить воспоминания обо всех павших героях. Мы сможем привлечь детей к традициям чествования памяти, поддержим учеников и педагогов, которые потеряли самых дорогих людей… Нам очень важна поддержка, ведь это не только возможность реализовать замысел, но и совместное создание традиций, которые для нас всех актуальны и важны, которые сделают нас крепче», — говорит шеф-редактор Мемориала Анастасия Абрамец.

Подать заявку на участие в акции может любое государственное или частное учебное заведение Украины.

Авторы идеи предлагают, чтобы 29 сентября в 09:00 ученики вместе с преподавателями высадили калиновую аллею во дворах своих учебных заведений. Один куст будет символизировать одного погибшего военного, который был близок школе (бывших учеников, учителей, родных и близких педагогов и нынешних учеников).

«Аллеи Героев станут местом, где школы смогут проводить памятные мероприятия. Мы надеемся, что Калина памяти с годами масштабируется и такие аллеи появятся во всех учебных заведениях страны», — добавила Абрамец.

Поддержать проект Калина памяти можно по этой ссылке: https://griml.com/a2cVB

Представителям школ, которые хотят присоединиться к проекту, можно подать заявку здесь: https://griml.com/SYhdo