День в зоне АТО: боевики 24 раза нарушили режим тишины

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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В среду, 28 марта, российско-оккупационные войска 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне АТО, вследствие провокаций украинские воины не пострадали.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики били из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП по укреплениям украинских защитников вблизи Павлополя и Гнутово.

Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в районе Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино. Оккупанты также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по укреплениям неподалеку Песков и Талаковки, а из стрелкового оружия - в районе Каменки.

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На Луганском направлении обстрелов со стороны гибридных войск не зафиксировано.

Напомним, что 27 марта в зоне АТО было зафиксировано 32 обстрела украинских позиций со стороны террористов.

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