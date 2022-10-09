Апостол любви. История и традиции дня святого Иоанна Богослова, который был свидетелем Преображения Иисуса Христа 9 октября, 05:23 9 октября — день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Фото:ПЦУ)

9 октября ПЦУ отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Митрополит Львовский и Сокальский Димитрий в своем материале специально для НВ рассказывает об истории и традициях праздника.

Димитрий Митрополит Львовский и Сокальский

Святой апостол и евангелист Иоанн происходил из Вифсаиды Галилейской, был сыном Заведея — рыболова и Саломии и младшим братом Иакова Зеведеева. Родители Якова и Иоанна были люди благочестивые, не богатые, простые и подчиненные воле промысла Божия. Сам Иоанн был человеком не книжным и простым. О Спасителе Иоанн узнал из свидетельств о Нем Иоанна Крестителя. Когда же Предтеча, указывая на Господа, воскликнул: «Вот Агнец Божий» (Ин. 1, 36), то двое из учеников пошли за Иисусом, среди них был Иоанн.



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Подобно своему брату Иоанн был назван Господом Воанергесом, то есть сыном громовым (Мк. 3, 17) из-за того, что Иоанн Богослов имел особое рвение о славе своего Учителя и о величии евангельской проповеди. Богословие Иоанна, словно гром, должно было быть услышанным во всей вселенной и всю наполнить землю. По свидетельству Иеронима Стридонского, Иоанн был призван на апостольское служение в юношеские годы и был самым молодым среди апостолов. Через год после призвания Иоанн был избран Господом из большого количества Его учеников в число двенадцати апостолов.

Иоанна особенно любил Иисус Христос. Вместе с Яковом и апостолом Петром святой Иоанн был свидетелем Преображения Иисуса Христа. Он присутствовал во время крестных страданий Спасителя. Перед Своей смертью Иисус Христос поручил Иоанну заботиться о Божией Матери, которой апостол служил до Успения. После того как Божья Матерь отошла к Своему Сыну, апостол Иоанн направился в малоазийский город Эфес, проповедовать в котором ему выпало по жребию. Он принял на себя заботу об утверждении веры Христовой в малоазийских церквях: Эфесской, Пергамской, Смирнской, Фиатирской, Сардинской, Филадельфийской и Лаодикийской.

Во время гонения императора Домициана святой Иоанн был выслан на остров Патмос в Эгейское море. Здесь вместе со своим учеником Прохором апостол пробыл несколько лет. На Патмосе Иоанном было написано «Откровение, или Апокалипсис», в котором раскрыты тайны конца света.

По завещанию Иоанна Богослова мы все должны иметь любовь между собой, потому что все пройдет, а любовь — нет.

По возвращении в Эфес святой Иоанн написал Евангелие. Предание нам рассказывает, что святой апостол не сразу по просьбе Церквей приступил к делу написания Евангелия. Завещав всей Церкви пост, он, подобно Моисею, взошел на гору с одним своим учеником. Там три дня и три ночи провел в горячей молитве и тогда, после небесных знамений, приказал ученику своему Прохору писать первые строки Святого Благовестия. Евангелие от Иоанна написано было в Эфесе коло 102 года после Р. Х. на греческом языке. По высоте учения Евангелия, особенно о Божестве и безначальном рождении Бога Слова, о Божестве и безначальном сошествии Святого Духа от Бога Отца, святому апостолу было предоставлено Церковью второе имя — Богослов.

В Новом Завете ему также принадлежит три послания, в которых он проповедует любовь к Богу и ближним. «Апостолом любви» называет Церковь Иоанна Богослова. В конце своей жизни Апостол и Богослов постоянно говорил своим ученикам: «Дети, любите друг друга».

Прожив более ста лет, Иоанн просил своих учеников похоронить его. Раскрыв через некоторое время могилу апостола, ученики не нашли его тела, которое таинственным образом было взято Господом. В древние времена 21 мая по н. ст. на могиле Иоанна Богослова выступал тонкий налет праха, а благовонное миро пронзало воздух. От этих знамений много людей исцелялось. В память об этом чуде Церковь установила праздновать день памяти Иоанна Богослова еще и 21 мая.

Свидетельство о днях памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в IV—V вв. можно найти в проповедях святителя Иоанна Златоуста и блаженного Августина. В частности, святитель Иоанн Златоуст в своей проповеди в день 12 Апостолов об Иоанне Богослове говорит, что он и после смерти своей, словно живой, исцеляет весь Эфес. Святой Кирилл Александрийский в своем слове на день святого апостола Иоанна в присутствии святых отцов Эфесского Собора 431 года взывал: «Открой нам, о Евангелист, тайну воплощения, объясни ее теперь, блаженный Иоанн, который был назван сыном Воанергесовым; вот пришел к тебе великий собор пастырей».

По обычаю святой апостол и евангелист Иоанн Богослов изображается на иконах пишущим Евангелие, а за плечами у него находится орел, в ознаменование особой высоты учения, которым святое Евангелие от Иоанна начинается: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог» (Ин. 1, 1). Встречаются и другие изображения святого апостола, где за его плечами находится ангел, который помогает понять евангелисту тайну Божества.

В Украине день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — 9 октября — очень почитаем. Во многих селах и городках в этот день храмовый праздник, поскольку многие церквей освящены в честь Апостола Любви. Этот день является особенным в Киевской православной богословской академии — торжественное богослужение происходит в Академическом храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, находящемся в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре, а затем в конгрегационном зале Академии происходит праздничное заседание преподавателей и студентов.

Люди в старой Украине говорили, что «кто не посеял до Богослова — не стоит доброго слова». «Коль до Богослова проса будет с ложку, то будет и в ложку». А еще присматривались за приметами: «На Богослова дождь со снегом — в январе трижды пойдет дождь»; «Солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный». На Ивана Богослова заканчивались все работы в поле.

По завету Иоанна Богослова мы все должны обладать любовью между собой, потому что все пройдет, а любовь — нет. Любов движет все в этом мире, и мир держится на любви. Поэтому постараемся приобрести любовь к Богу и к ближнему и никогда ее не терять.

Проект о церковных праздниках создан в сотрудничестве с Православной Церковью Украины. Впервые материал был опубликован на НВ 9 октября 2021 года

