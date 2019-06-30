Епифаний призвал молодежь заглядывать в Библию столько же раз, как и в Google Сегодня, 11:45 457 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Епифаний / Facebook Он посоветовал больше посвящать времени реальному общению Митрополит Епифаний / Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем молодежи и посоветовал чаще читать Библию.

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Поздравляю всех молодых по возрасту и духу людей с праздником — Днем молодежи… Как жаждущий нуждается в воде, так и молодые люди ищут ответов. Попробуйте заглянуть в Библию столько же раз, как и в Google, и вы сможете найти те ответы, которые не найдете в сети. Ответы о внутреннем мире, о вечных вещах, которые с течением истории остаются неизменными…», — говорится в обращении митрополита.

Он посоветовал больше посвящать времени реальному общению, а не только общению через соцсети.

«Живое общение, эмоции, тепло чувств и приятные впечатления — без этого жизнь не будет такой полной, какой её создал Господь», — отмечает митрополит.