Алексей Бондарев
Я устал, я ухожу. Фильмы о кризисе среднего возраста
Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Епифаний призвал молодежь заглядывать в Библию столько же раз, как и в Google

Сегодня, 11:45
457
Цей матеріал також доступний українською

Митрополит Епифаний / Facebook

Он посоветовал больше посвящать времени реальному общению

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем молодежи и посоветовал чаще читать Библию.

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Поздравляю всех молодых по возрасту и духу людей с праздником — Днем молодежи… Как жаждущий нуждается в воде, так и молодые люди ищут ответов. Попробуйте заглянуть в Библию столько же раз, как и в Google, и вы сможете найти те ответы, которые не найдете в сети. Ответы о внутреннем мире, о вечных вещах, которые с течением истории остаются неизменными…», — говорится в обращении митрополита.

Он посоветовал больше посвящать времени реальному общению, а не только общению через соцсети.

«Живое общение, эмоции, тепло чувств и приятные впечатления — без этого жизнь не будет такой полной, какой её создал Господь», — отмечает митрополит.

Читайте также:
 День молодежи. Дата и история праздника

Теги:   Молодежь ПЦУ Митрополит Епифаний

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Сегодня, 12:08

img
Экс-глава ЦРУ: Война на Донбассе — не замороженный конфликт, как многие хотят думать
Футбол

Сегодня, 14:40

img
Переход нападающего клуба УПЛ в Динамо сорвался — СМИ
Политика

Вчера, 22:08

img
ЦИК зарегистрировала партию Саакашвили для участия в выборах в Раду

ТОП 3

События

Вчера, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
10702
События

Вчера, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
7640
События

Сегодня, 12:01

img
Большие деньги. Миллионер Евгений Черняк откровенно — о бизнесе, команде и успехе
6016

Новости Одессы

img
Одесситы успешно выступили на международном фестивале Leopolis Jazz Fest 2019
img
Израненную лошадь заставляют катать туристов в одесской Аркадии
img
В Аккермане появится новое футбольное поле (политика)